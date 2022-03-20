"Боже, дай убогим немного ума": в ВСУ показали новую порцию сожженной вражеской техники

Наши защитники продолжают оказывать мужественное сопротивление российским захватчикам. Вооруженные Силы очередной раз сожгли новую порцию военной техники оккупантов.

Фото уничтоженной вражеской техники было опубликовано в Генштабе ВСУ. На снимках видно, что на машинах рашисты пишут цитаты из российского фильма – "В чем сила, брат".

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Правда за украинцами

Как отметили в Генштабе, россияне совсем не понимают, что пишут, поскольку забыли слова главного героя, что сила – в правде. В то же время, правда – за украинцами.

"Таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских оккупантов будет становиться все больше. Россияне, остановитесь, вас здесь никто не трогает. Боже, дай убогим немного ума", – говорится в сообщении.



Разбитая вражеская техника / Фото Генштаба ВСУ



Украинские военные снова разгромили порцию техники оккупанта / Фото Генштаба ВСУ

ВСУ продолжают уничтожать врага: последнее

В течение текущих суток, 19 марта, оккупанты уменьшили присутствие в украинском небе. Поэтому в Воздушных Силах ВСУ пожаловались, что" дневной план утилизации врага", к сожалению, не выполнили, сбив лишь 3 вражеских вертолета.

На Запорожском направлении 19 марта бойцы ВСУ ударили по колонне вражеской бронированной техники и автомобилях оккупантов. В результате ликвидировали 60 рашистов.

Силы специальных операций Украины уничтожили российский склад с боеприпасами, наведя на него артиллерию. Стоит отметить, что сделали они это красиво и мелодично.

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