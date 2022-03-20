Например, противовоздушная оборона ВСУ за сутки сбила 3 российских боевых вертолета.

Важно ВСУ научились сбивать не только ракеты, но и "Точку-У", – Данилов

Враг не наступает

В течение суток россияне не проводили активных наступательных действий. Враг сосредоточивал усилия на другом. В частности, пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных наемников в приграничные районы, решении хронических проблем оккупационных войск с логистикой.

Оккупанты намеренно создают гуманитарный кризис

Российские орки террористически насаждают жесткий административно-полицейский режим на временно оккупированных территориях. Таким образом они сознательно создают условия для гуманитарного кризиса.

За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами и лекарствами. Оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Они хотят принудить к коллаборационизму местное население.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитов, а местным предпринимателям – преференции в ведении бизнеса.

ВСУ разгромили полк российских десантников

Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный. Он находится в госпитале.

На фоне этого командование российского черноморского флота срочно меняет 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Боевики на Донбассе объявили мобилизацию

На оккупированной территории Донецкой области российские кураторы объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных подняли до 65 лет.

Такое будет и в оккупированной Луганской области. В Луганск, Сорокино и Должанский ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.

Оккупанты переодеваются в форму ВСУ

Террористы продолжают откровенно нарушать международные конвенции относительно правил ведения войны. Фиксируют массовые случаи использования формы ВСУ для российских диверсий.

Кстати, Минобороны не исключает, что Россия применяет ультразвуковое оружие: