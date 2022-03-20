Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны сообщил в эфире телемарафона, пишет 24 канал.
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Мы сейчас научились не только их самолеты и вертолеты сбивать. Мы сейчас "Стингерами" научились сбивать "Точку-У". Это то, что сегодня произошло в Попасной в Луганской области,
– сказал Алексей Данилов.
"Наши военные зенитно-ракетным комплексом сбили "Точку-У" – это большое достижение. Это свидетельствует о том, что они здесь не пройдут", – добавил чиновник.