Мы отвечаем мудростью и храбростью на множество отправленных русских солдат и техники. Об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения в ночь на 20 марта, сообщает 24 канал.

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Поэтому, например, украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где россияне и их командиры показали себя полностью – такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой,

– сказал президент.

"Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда", – подчеркнул глава государства.