Об этом Верховный Главнокомандующий ВСУ заявил во время видеообращения после 24 дней войны.

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По его словам, украинская армия успешно сдерживает врага по всем направлениям. У оккупантов – действительно невиданные потери. В горячих точках лежат множество трупов российских военных, но их никто не забирает. Россия просто запускает все новые и новые войска.

Мы прекрасно понимаем, что в России просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет и авиабомб. Но я хочу спросить граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"?

– заявил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что оккупанты потеряли уже 14 тысяч солдат на этой войне. И это число будет расти до тех пор, пока будет продолжаться война, которую развязала Россия против Украины.

" Вы этого не замечаете? А жертв будет больше. Пока продолжается эта война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле", – добавил Президент.