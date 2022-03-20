Про це Верховний Головнокомандувач ЗСУ заявив під час відеозвернення після 24 днів війни.

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За його словами, українська армія успішно стримує ворога на всіх напрямках. В окупантів – дійсно небачені втрати. В найгарячіших точках лежать безліч трупів російських військових, але їх ніхто не забирає. Росія просто запускає все нові й нові війська.

Ми прекрасно розуміємо, що в Росії просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет і авіабомб. Але я хочу спитатися у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви перестали зауважувати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не значать слова "син", "мати", "батько"? – заявив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що окупанти втратили вже 14 тисяч солдатів на цій війні. І це число зростатиме до того часу, доки триватиме війна, яку розв’язала Росія проти України.

"Ви цього не зауважуєте? А жертв буде більше. Поки продовжується ця війна. Ваша війна проти нас, Росії проти України. На нашій землі", – додав Президент.

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