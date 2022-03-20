Зеленський звернувся до усіх політичних діячів з будь-яких таборів. Він зауважив, що воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити їх, власну партію чи кар'єру вище за інтереси держави та народу, повідомляє 24 канал.

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РНБО зупинила діяльність проросійських партій

Президент зауважив, що деякі політики зараз ховаються у тилах, але вдають, ніби тільки вони дбають про оборону. Однак будь-яка їхня активність, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху та отримає жорстку відповідь.

І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією, та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану,

– додав Зеленський.

На час воєнного стану зупинили роботу наступних партій:

"Опозиційна платформа – За життя",

"Партія Шарія",

"Наші",

"Опозиційний блок",

"Ліва опозиція",

"Союз лівих сил",

"Держава",

"Прогресивна соціалістична партія України",

"Соціалістична партія України",

партія "Соціалісти",

"Блок Володимира Сальдо".

Зеленський розповів, що Міністерству юстиції доручили невідкладно вжити вичерпні заходи в установленому порядку щодо заборони діяльності цих політичних партій.

"Кожен зараз повинен дбати про інтереси нашої держави. Про інтереси України. Бо це – заради нас. Бо це – заради життя", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: