Ми відповідаємо мудрістю та хоробрістю на величезну кількість відправлених російських солдатів і техніки. Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення у ніч на 20 березня, інформує 24 канал.

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Саме тому, наприклад, українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де росіяни та їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій,

– сказав президент.

"Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", – наголосив глава держави.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео