Наприклад, протиповітряна оборона ЗСУ за добу збила 3 російських бойових вертольоти.

Важливо ЗСУ навчилися збивати не лише ракети, а й "Точку-У", – Данілов

Ворог не наступає

Протягом доби росіяни не проводили активних наступальних дій. Ворог зосереджував зусилля на іншому. Зокрема, поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних найманців до прикордонних районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ з логістикою.

Окупанти навмисно створюють гуманітарну кризу

Російські орки терористично насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях. Таким чином вони свідомо створюють умови для гуманітарної кризи.

Минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове, що на Дніпропетровщині, вирушили 14 вантажівок з харчами та ліками. Окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Вони хочуть примусити до колабораціонізму місцеве населення.

При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитів, а місцевим підприємцям – преференції у веденні бізнесу.

ЗСУ розгромили полк російських десантників

Зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий. Він перебуває у шпиталі.

На тлі цього командуванням російського чорноморського флоту терміново міняє 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.

Бойовики на Донбасі оголосили мобілізацію

На окупованій території Донецької області російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих підняли до 65 років.

Таке буде й в окупованій Луганській області. До Луганська, Сорокіного та Довжанського щодня прибувають вантажівки, заповнені тілами солдат.

Окупанти перевдягаються у форму ЗСУ

Терористи продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Фіксують масові випадки використання форми ЗСУ для російських диверсій.

До речі – Міноборони не унеможливлює, що Росія застосовує ультразвукову зброю: