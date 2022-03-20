"Боже, дай убогим трохи розуму": у ЗСУ показали нову порцію спаленої ворожої техніки

Наші захисники продовжують чинити мужній опір російським загарбникам. Збройні Сили черговий раз спалили нову порцію військової техніки окупантів.

Фото знищеної ворожої техніки опублікували в Генштабі ЗСУ. На знімках видно, що на машинах рашисти пишуть цитати з російського фільму – "У чому сила, брат".

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Правда за українцями

Як зазначили у Генштабі, росіяни зовсім не розуміють, що пишуть, оскільки забули слова головного героя, що сила – в правді. Водночас правда – за українцями.

"Таких "пейзажів" з розбитою й спаленою технікою російських окупантів ставатиме все більше. Росіяни, зупиніться, вас тут ніхто не чіпає. Боже, дай убогим трохи розуму", – мовиться в повідомленні.



Розбита ворожа техніка / Фото Генштабу ЗСУ



Українські військові знову розгромили порцію техніки окупанта / Фото Генштабу ЗСУ

ЗСУ продовжують нищити ворога: останнє

Протягом поточної доби, 19 березня, окупанти зменшили присутність в українському небі. Тому в Повітряних cилах ЗСУ поскаржились, що "денний план утилізації ворога", на жаль, не виконали, збивши лише 3 ворожі вертольоти.

На Запорізькому напрямку 19 березня бійці ЗСУ вдарили по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях окупантів. У результаті ліквідували 60 рашистів.

Сили спеціальних операцій України знищили російський склад з боєприпасами, навівши на нього артилерію. Варто зазначити, що зробили вони це красиво та мелодійно.

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