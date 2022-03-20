Тож денний план утилізації ворога не виконано. Поскаржилися у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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Водночас українські військові очікують від союзників не лише заяви та оплески, а й дієву допомогу – сучасні системи протиповітряної оборони та винищувачі.

Нині ПС успішно б'ють окупантів зброєю 80 років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках,

– зазначили в ЗСУ.

Повітряні Сили додають, що ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і небо закриється від тероризму рашистів.

"Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст! Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!", – додали українські військові.

Втрати Росії у повітрі