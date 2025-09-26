26 сентября президент Зеленский сообщил, что над Украиной был зафиксирован, вероятно, венгерский разведдрон. В ВСУ рассказали детали относительно этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Вероятно, венгерские дроны вели разведку в Украине: Венгрия дала возмутительный ответ на это

Что известно о вторжении БпЛА из Венгрии?

Инцидент произошел утром 26 сентября. Радиолокационными средствами ВСУ в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области фиксировали пролет дрона на разных высотах.

В Генштабе отметили, что он дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины,

– отметили военные.

Они также опубликовали несколько визуальных примеров фиксации указанного БпЛА.

Где был зафиксирован венгерский разведывательный дрон / Фото Генштаба

К слову, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов утверждает, что якобы это уже не первый подобный случай.



"Летом мой друг Сергей Герасимюк зафиксировал активность в эфире непонятных БпЛА над Закарпатьем. Пришлось срываться и ехать туда с оборудованием, потом еще раз и еще раз. Коллеги из разных ведомств тогда немного скептически отнеслись к этой информации. БпЛА РФ... над Мукачево... да ну. Но я доложил всем, кому мог, Сергей тоже. Потом был удар по заводу электроники и стало понятно, что случайностей нет", – написал он.



В любом случае, всегда реагируйте на тревоги и направляйтесь в укрытие, чтобы не подвергаться опасности.

Что еще известно об инциденте?