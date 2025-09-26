Дважды нарушил госграницу, – Генштаб о вторжении БпЛА со стороны Венгрии
- 26 сентября над Закарпатской областью был зафиксирован пролет, вероятно, венгерского разведдрона, который дважды нарушил госграницу Украины.
- Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства с помощью дронов "Колдун-КМ" для нивелирования угрозы.
26 сентября президент Зеленский сообщил, что над Украиной был зафиксирован, вероятно, венгерский разведдрон. В ВСУ рассказали детали относительно этого.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Что известно о вторжении БпЛА из Венгрии?
Инцидент произошел утром 26 сентября. Радиолокационными средствами ВСУ в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области фиксировали пролет дрона на разных высотах.
В Генштабе отметили, что он дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.
С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины,
– отметили военные.
Они также опубликовали несколько визуальных примеров фиксации указанного БпЛА.
Где был зафиксирован венгерский разведывательный дрон / Фото Генштаба
К слову, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов утверждает, что якобы это уже не первый подобный случай.
"Летом мой друг Сергей Герасимюк зафиксировал активность в эфире непонятных БпЛА над Закарпатьем. Пришлось срываться и ехать туда с оборудованием, потом еще раз и еще раз. Коллеги из разных ведомств тогда немного скептически отнеслись к этой информации. БпЛА РФ... над Мукачево... да ну. Но я доложил всем, кому мог, Сергей тоже. Потом был удар по заводу электроники и стало понятно, что случайностей нет", – написал он.
В любом случае, всегда реагируйте на тревоги и направляйтесь в укрытие, чтобы не подвергаться опасности.
Что еще известно об инциденте?
Президент Зеленский сообщил, что БпЛА мог ввести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
Тем временем в Венгрии отвергают обвинения. В Минобороны страны уверяют, что эта информация не соответствует действительности, и украинская сторона ни о чем не говорила ранее.
А венгерский министр иностранных дел Сийярто в придачу выдал возмутительное заявление, что якобы президент Зеленский "теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости" и "начинает видеть то, чего на самом деле нет".