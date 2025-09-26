26 вересня президент Зеленський повідомив, що над Україною було зафіксовано, ймовірно, угорський розвіддрон. У ЗСУ розповіли деталі щодо цього.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Ймовірно, угорські дрони вели розвідку в Україні: Угорщина дала обурливу відповідь на це

Що відомо про вторгнення БпЛА з Угорщини?

Інцидент стався вранці 26 вересня. Радіолокаційними засобами ЗСУ у повітряному просторі України над територією Закарпатської області фіксували проліт дрона на різних висотах.

У Генштабі наголосили, що він двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України,

– зазначили військові.

Вони також опублікували кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного БпЛА.

Де було зафіксовано угорський розвідувальний дрон / Фото Генштабу

Що ще відомо про інцидент?