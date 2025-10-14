Уже больше года украинцы могут жениться онлайн – без посещения ГРАГС, в привычном уже электронном формате. Это уникальная услуга, аналога которой нет в мире. И особенно она важна для военных, которые не имеют возможности прибыть на свадьбу оффлайн.

В 2024 Украина стала первой страной, которая запустила полноценную регистрацию брака онлайн, с электронным свидетельством и возможностью заказать бумажный документ по почте. Спрос оказался взрывным: только за первые дни сервиса пользователи сделали сотни тысяч предложений руки и сердца в приложении. Отдельное внимание – военным: для них в апреле 2025 года в приложении "Армия+" ввели приоритетные слоты даты и времени церемонии.

Международное признание не заставило себя ждать – TIME включил Дию в список 200 лучших изобретений 2024 года именно за услугу "Брак онлайн".

24 Канал расспросил о Браке онлайн у Валерии Коваль – заместителя министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн персонализированных сервисов.

Сколько украинцев уже поженились онлайн?

За год более 17 тысяч украинцев уже зарегистрировали брак онлайн, а почти 3 миллиона украинцев сделали предложение онлайн, делятся в Минцифре.

Валерия Коваль Заместитель министра цифровой трансформации Я лично женилась онлайн 7 сентября, когда брак онлайн еще находился на этапе открытого тестирования. И получилось так, что я была одной из тех кто цифровизировал эту услугу, а потом и лично протестировала. Сервис работает, люди довольны. Мы активно работаем над тем, чтобы количество слотов увеличилось, потому что спрос растет, ведь сервис работает классно, без нареканий.

"Мы можем сказать, что почти ежедневно в соцсетях мы видим в сторис, как счастливые пары поженились онлайн, и все охотно делятся этим личным моментом", – говорит Валерия Коваль и обещает, что Минцифра дальше будет работать над улучшением сервиса. В частности, над увеличением количество временных слотов для того, чтобы каждая пара смогла найти для себя именно ту дату, которую они хотят.



Валерия Коваль / Фото предоставлено 24 Каналу

Справочно! Стоимость услуги брака онлайн – от 0,85 гривен до 1663.85 гривен – в зависимости от выбранных услуг и дня регистрации брака. Подача заявления занимает около 10 минут времени, а предоставление услуги – 1 рабочий день.

Как появилась услуга брак онлайн?

История сервиса появилась еще во время ковида, когда из-за пандемии люди не могли быть вместе, объясняет Валерия Коваль. Тогда впервые появилась идея брака онлайн. Но впоследствии фокус изменился на проблемы, с которыми сталкивались украинцы во время полномасштабного вторжения – это различные выплаты, помощь, поэтому брак онлайн отложили.

Наконец год назад в команде Минцифры нашелся ресурс, время и возможности, а также готовы были партнеры из Минюста, говорит Коваль. Это нужно для того, чтобы четко выполнить все требования по регистрации брака.

Валерия Коваль Заместитель министра цифровой трансформации И нам это удалось. Мы открыли цифровой ДРАЦС, который обеспечивает предоставление всех электронных сервисов, связанных с регистрацией брака в том числе. Прошлым летом у нас продолжалось бета-тестирование, и потом уже осенью как раз мы запустились на всю Украину. За это время Киевский цифровой ДРАЦС показал свою эффективность: в среднем в день 140 пар женились онлайн, это более 16 тысяч пар в год, еще более 41 тысячи украинцев получили повторные документы ДРАЦС без очередей и бумаг.

Как реализована услуга для военных?

Военные, которые не могут присутствовать на церемонии офлайн – одна из причин, почему в Украине появилась эта услуга. И это удалось реализовать – многие военные пользуются этим сервисом.

Как работает брак онлайн для военнослужащих? Это интеграция с приложением "Армия+": там нужно выбрать услугу Брак онлайн и верифицироваться. Таким образом Минцифра понимает, что это действительно военнослужащие, и они получают приоритетный слот. Это отдельное время, предназначенное исключительно для военнослужащих.

А гражданские граждане таких слотов просто не видят – они для них недоступны, добавляет Коваль.

Всего сейчас более полутора тысяч пар именно воспользовались этим приоритетным бракосочетанием.

Важно! Браком онлайн могут воспользоваться и украинцы за рубежом. "Для нас не является критерием место пребывания молодоженов, поэтому это может быть как дома в одной квартире, так и за тысячи километров. Поэтому брак онлайн здесь объединяет сердца, несмотря на расстояния между молодоженами", – говорит Коваль.

О собственном опыте

Год назад Валерия Коваль сама вышла замуж онлайн. "Наши знакомые и родственники были поражены, что такое вообще существует. Конечно, в разговорах с нашими знакомыми, коллегами мы рекомендуем эту услугу, и вот коллега также недавно вышла замуж в Дії", – рассказывает представительница Минцифры.

Валерия Коваль Заместитель министра цифровой трансформации Мы вместе много лет. У нас двое маленьких детей, но пожениться мы решили только сейчас – сделать небольшой праздник для себя и для родственников. Это совпало с тем, что команда работали над сервисом брака онлайн, и, конечно, я не могла этим не воспользоваться. Мы подали заявление для участия в бета–тестировании, и 7 сентября в кругу семьи, родственников у нас была церемония. Мы поставили две стойки с телефонами, транслировали это по телевизору, чтобы все гости могли видеть, как это происходит, и провели брачную церемонию. Все было очень лаконично, мило и быстро, потому что я очень люблю скорость, без всех этих дополнительных разговоров, когда рассказывают разные сценарии. Мне это очень нравится, поэтому мы выбрали именно такой вариант.

Друзья и коллеги, которые не знали о таком сервисе, вообще были эмоционально "на подъеме", потому что это действительно круто и соответствует цифровому государству, которой Украина, добавляет Коваль.

Справочно! Украина занимает пятое место среди 198 стран ООН по индексу развития электронных сервисов.

Сервис становится популярнее, и Валерия уверена, что за год количество заключенных онлайн браков будет больше. Будет и расширяться количество цифровых ДРАЦСов, которые эту услугу предоставляют.

2 октября во Львове открылся новый цифровой ЗАГС. Теперь +60 пар могут жениться ежедневно, это 200 бракосочетаний в день, если брать во внимание количество бракосочетаний которые обрабатывает цифровой ДРАЦС в Киеве. К тому же, команды работают над тем, чтобы услуги, такие как изменение фамилии, работали в автоматическом режиме через обмен реестров.

Будет ли развод онлайн?

Логическим продолжением услуги Брак онлайн была бы возможность развода онлайн, без посещений физических учреждений. В Минцифре подтверждают – команда сейчас активно работает над внедрением такого сервиса, чтобы сделать процесс легким, без физических походов в ДРАЦС.

Валерия Коваль Заместитель министра цифровой трансформации Сейчас есть несколько кейсов, когда нужно взаимодействовать с государственными органами, чтобы провести регистрацию расторжения брака: есть случаи, когда это только ДРАЦС, и случаи, когда это возможно только через суд. Мы планируем запустить сервис, который предоставляет возможность супругам развестись онлайн, если они не имеют совершеннолетних детей, – и они могут подать совместное заявление в Дії.

Развод в Дії заработает в начале 2026 года, анонсируют в Минцифре. Услуга будет доступна только для супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей, никаких дополнительных ограничений, в частности по имуществу, нет. Услуга в Дії будет рассчитана на супругов, которые имеют общее решение и хотят пройти это спокойно, без лишних визитов в учреждения.

Дія после этого проведет проверку наличия информации в реестре ДРАЦС о наличии детей; если их нет, по истечении одного месяца – это нормативное требование – будет проведена государственная регистрация расторжения брака. Но в целом судебная реформа также продолжается, поэтому есть надежда, что эти процессы будут цифровизированы и будет гораздо проще это сделать, отмечает собеседница.