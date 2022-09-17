Блинкен и Макрон отреагировали на обнаруженные доказательства зверств оккупантов в Изюме

В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовое захоронение военных и гражданских. На очередные военные преступления захватчиков отреагировали президент Франции Эммануэль Макрон и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

У изюмского кладбища нашли сотни могил. На некоторых из них были кресты с фамилиями, однако на большинстве – только номера.

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Блинкен и Макрон отреагировали на зверства россиян в Изюме

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки заявил, что сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме разбивают сердце. Они должны активизировать Запад в оказании поддержки храбрым украинцам, стремящимся освободить свою родину.

Мы поддерживаем Украину в поиске ответственности за эти преступления,

– подчеркнул Блинкен.

В свою очередь, Макрон заявил, что осуждает зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации, самым решительным образом.

"Злоумышленники будут отвечать за свои действия. Нет мира без справедливости", – подытожил президент Франции.

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