Броня и маневренность: что известно о Spartan FV 103, который уже крушит оккупантов на поле боя

Бронетранспортеры – это одна из самых необходимых вещей на фронте. Они позволяют максимально безопасно перевозить боеприпасы, доставлять военных на позиции и патрулировать территорию. Кроме того, это еще и важная составляющая во время контрнаступательных действий.

Наши международные друзья и партнеры с начала полномасштабного вторжения предоставили нам уже сотни таких машин разного назначения: патрульные, медицинские, командирские и т.д. Эти броневики британская армия начала заказывать еще в 60-х годах, хотя серийное производство началось только в 70-х.

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В общем – это довольно маленький и низкий броневик. Некоторые его версии даже компактнее новой модели Toyota Ленд Крузер. Это и есть особенность этого транспорта, его относительно небольшие габариты и низкий силуэт позволяют ему производить разведку на передовой.

Ну и конечно же – поддержка пехоты. Это все же БТР и со своими основными и первоочередными задачами он справляется отлично.

В общем, существует немало версий этого БТРа. Медицинские машины, командно-штабные, разведывательные. А поскольку база и конструкция довольно просты и универсальны, существуют даже версии выполняющие роль мобильного ПВО.

Сам по себе Spartan очень легко вооружен, поэтому лучше использовать его в сочетании с другой техникой. Ведь из вооружения там только пулемет калибра 7.62.

Разработчики уверяют, что больше не нужно. Ведь в первую очередь – это разведывательный транспорт. Отсутствие же серьезного вооружения он компенсирует скоростью и маневренностью.

Тактико-технические характеристики Spartan / Скриншот из программы

Гусеничная база действительно дает этому БТРу неплохие характеристики маневренности и проходимости. Полуметровые стены – это для этого совершенно не помеха, как и двухметровые рвы. А при полной нагрузке Spartan может преодолеть 35-градусный подъем – это очень хорошие показатели для такой техники.

Учитывая, что поле боя просто перепахано воронками от российских снарядов – такие БТРы точно пригодятся для безопасного и быстрого передвижения по разным участкам фронта. А благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками Spartan уже помогает нашим защитникам и защитницам противостоять российской агрессии.

Особенности брони Spartan

Теперь, что касается брони, поскольку это легкий БТР, то и защита у него не очень мощная. Тем не менее, в его конструкции был использован легкий и прочный сварной алюминиевый корпус. В лоб этот БТР может выдержать бронебойные пули калибра 14.5 с расстояния 200 метров.

Если говорить о борте и корме, то они защищают только от огня из стрелкового оружия, гранатных и артиллерийских осколков. Вроде и не много и учитывая назначение Spartan – этого более чем достаточно.

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Что касается самой конструкции, то ее продумали довольно неплохо, как на 70-е годы. Коробка передач обеспечивает 7 ступеней переднего и заднего хода. Подвеска имеет гидравлические амортизаторы, чтобы смягчить ход.

При наличии отдельных деталей Spartan можно оборудовать специальными инструментами, позволяющими ему преодолевать большие водные помехи. Итак, конструкция этого БТРа дает пользователям уникальную возможность выбора передвижения.

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В общем, именно Spartan, вот таких разведывательных БТРов изготовили ориентировочно тысячу единиц. В 2007 году их начали снимать с вооружения и менять на современные модели. Однако в некоторых странах они все еще стоят на вооружении в небольших количествах. Они выполняют функции тактической поддержки: Бельгия, Ботсвана, Оман, Иордания, Ирак, Британия, а теперь в этом списке и Украина.

Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками ВСУ получили возможность быстро, безопасно и эффективно транспортировать специализированные группы в нужные точки. Как разведчиков, стрелков-зенитчиков, саперов и даже минометчиков. Такая техника безусловно облегчает работу нашим военным и очень помогает в процессе освобождения временно оккупированных территорий.