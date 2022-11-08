Притула пояснил, что в украинской армии существует большая нехватка бронетехники, поэтому фонд решил купить 50 "Спартанов". Его команда знала, что на эту технику существует цена в 29,5 тысяч фунтов.

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Притула объяснил, почему заказанные фондом "Спартаны" так дороги

Притула подчеркнул, что его фонд собирается закупить "не 6, не 8, не 10 бронемашин, 50 – 60 – 80 или, возможно, 100".

Это не тот случай, когда чем больше ты берешь, тем большую скидку тебе делают. Это не конкурентноспособный рынок. Это рынок оружия, где есть продавцы, которые хотят заработать, и покупатели, живущие в воюющей стране уже и сейчас!

– отметил он.

По его словам, когда из Украины законтрактовали небольшие партии "Спартанов", на британском рынке произошло существенное оживление, поэтому цены, которые были на рынке еще несколько месяцев назад, сейчас не актуальны.

Крупные компании скупают у меньших продавцов большинство имеющихся на рынке "Спартанов" и монопольно объявляют цену в пределах 100 тысяч долларов. Поэтому фонду и пришлось отталкиваться от такой суммы, уверяет Притула.

Его команда не планировала покупать эту технику по такой цене, ведь даже сейчас в Великобритании можно найти "Спартаны" разной стоимости.

И за 38 тысяч, и 65, и 100, и даже больше. Поэтому даже озвученное количество в 60 "Спартанов", которые мы собрались покупать, не окончательно! И, вероятнее всего, это будет не единственная номенклатура бронетехники, которую мы привезем в Украину из Великобритании,

– написал Притула.

В заключение он добавил, что когда последний бронетранспортер со сметы в 236 миллионов гривен заедет в Украину, они обнародуют отчет о количестве, стоимости, а также покажут чеки.

Что известно о сборе

Недавно Сергей Притула досрочно закрыл мегазбор на 50 бронетранспортеров FV103 Spartan. Благодаря усилиям украинцев ВСУ получат на 10 единиц больше техники, чем планировалось изначально.

Необходимую сумму собрали на 1,5 суток, хотя сбор должен длиться неделю. Украинцы собрали за этот короткий промежуток времени на 60 бронетранспортеров.

За полтора суток удалось собрать 236 миллионов гривен, что на 36 миллионов больше запланированной суммы, которую планировали собрать за неделю.

Справочно. Spartan – это британская техника, которая может перевозить до семи человек. Он служит для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы, и на вооружении имеет 1 пулемет. Также БТР может иметь четыре дыморазрядника с каждой стороны. Максимальная скорость, которую он может развивать, составляет 96 км/ч. Запас хода – 510 км.

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