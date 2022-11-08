Притула пояснив, що в українському війську існує велика нестача бронетехніки, тому фонд вирішив купити 50 "Спартанів". Його команда знала, що на цю техніку існує ціна у 29,5 тисячі фунтів.
До теми Броня, яка рятує життя захисників, – Притула прокоментував закриття збору на "Спартан"
Притула пояснив, чому замовлені фондом "Спартани" такі дорогі
Притула наголосив, що його фонд збирається закупити "не 6, не 8, не 10 бронемашин, 50 – 60 – 80 чи, можливо, 100".
Це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть у країні, що воює вже і зараз!
– зазначив він.
За його словами, коли з України законтрактували невеликі партії "Спартанів", на британському ринку відбулося суттєве пожвавлення, тому ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними.
Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку "Спартанів" і монопольно оголошують ціну в межах 100 тисяч доларів. Через це фонду й довелося відштовхуватися від такої суми, запевняє Притула.
Його команда не планувала купувати цю техніку за такою ціною, адже навіть зараз у Великій Британії можна знайти "Спартани" різної вартості.
І за 38 тисяч, і 65, і 100, і навіть більше. Тому навіть озвучена кількість у 60 "Спартанів", які ми зібралися купувати, не є остаточною! І, найімовірніше, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Великої Британії,
– написав Притула.
Наостанок він додав, що коли останній бронетранспортер із кошторису у 236 мільйонів гривень заїде в Україну, вони оприлюднять звіт щодо кількості, вартості, а також покажуть чеки.
Що відомо про збір
- Нещодавно Сергій Притула достроково закрив мегазбір на 50 бронетранспортерів FV103 Spartan. Завдяки зусиллям українців, ЗСУ отримають на 10 одиниць більше техніки, ніж планувалося спочатку.
- Необхідну суму зібрали на 1,5 доби, хоча збір мав би тривати тиждень. Українці зібрали за цей короткий проміжок часу на 60 бронетранспортерів.
- За півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень, що на 36 мільйонів більше від запланованої суми, яку планували зібрати за тиждень.
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