Близько 19 години 4 листопада збір оголосили закритим. Цивільне населення вкотре показало феноменальний результат. Про це 24 каналу сказав волонтер Сергій Притула.

До теми "Окей, пробачаємо": Притула прокоментував патріотизм Міли Куніс, яка колись засуджувала Україну

"Я так пишаюся усім тим, що відбувається з українським суспільством. Та величезна любов до нашої армії спонукає людей до дуже суттєвої жертовності", – поділився Притула.

236 мільйонів гривень за 1,5 доби

За словами волонтера, на збір відводили тиждень. Традиційно, українцям вдалося об'єднатися і виконати поставлене завдання значно швидше.

Ми розуміємо, що люди мають обмежені можливості й ресурси для донатів після 8 місяців війни. Але за 1,5 доби ми виконали й перевиконали план,

– зауважив Притула.

Так, замість необхідних 200 мільйонів гривень вдалося зібрати 236 мільйонів гривень. На ці кошти придбають цілих 60 бронетранспортерів Spartan британського виробництва.

"Я знав, що ми зберемо, але не думав, що так оперативно. Зараз у коментарях пишуть: "Почекайте, не закривайте збір, я не встиг задонатити!". Це щось неймовірне, м'яко кажучи", – вражений волонтер Сергій Притула.

Він додав, що кожен охочий матиме можливість долучитися до наступного збору. Він буде менш масштабним, але не менш важливим. "Наступний збір буде у межах 1 мільйона доларів, однак теж на достатньо важливу номенклатуру. Це теж стосується броні, але не хочу спойлерити. Зачекайте трішки", – сказав Притула. Робота над організацією цього збору стартує вже незабаром.

Принагідно хочу подякувати усім нашим донорам, які забезпечили цей черговий феноменальний результат, коли цивільне суспільство для своєї армії викуповує достатньо солідну партію бронетехніки,

– сказав Сергій Притула.

Він наголосив, що кількість техніки майже у два рази більша, аніж Велика Британія надала Україні по лінії матеріально-технічної допомоги.

"Я також хочу подякувати усій команді фонду за самовіддану працю і те, що вони заклали підґрунтя для такого хорошого результату", – акцентував волонтер.

Притула розчулений! Екслюзивно про новий мегазбір: дивіться відео

Чому саме "Спартани"

Команда фонду, як зауважив Притула, має дуже хорошу комунікацію зі структурними підрозділами Міноборони. Саме до них неодноразово робилися запити: "Чим ми можемо стати у пригоді?".

Нам вже кілька разів пропонували купити бронетехніку. Ми перебирали кілька варіантів, "Спартани" нам підійшли з огляду на декілька ключових моментів. Звичайно, і ціна вплинула на кінцевий вибір. Вони вийшли у 3 рази дешевші, ніж те, що ми могли взяти у Канаді, і у 5 разів дешевші, ніж те, що ми могли взяти у Туреччині,

– пояснив Притула.

Він додав, що дуже важливою складовою вибору було те, що це гусенична техніка. Зважаючи на погодні умови – незабаром зима, сніг та ожеледиця – вона дуже необхідна нашим бійцям. Волонтер відзначив, що у "Cпартанів" дуже хороший броньований модуль.

"Завдяки тому, що вони вже є в українській армії, ми скомунікувалися з підрозділами, вони розповіли про плюси і мінуси, але усі беззаперечно хвалили броню – вона дуже надійна. Сам бронетранспортер доволі компактний, він буде складною ціллю для нашого ворога. Броня, яка рятує життя наших захисників – це дуже важливо", – переконаний Притула.

Є й інші не менш важливі фактори. Зокрема, транспорт, який передадуть нашим захисникам, у чудовому технічному стані.

Ми беремо бронетранспортери з мінімальним пробігом, ними британська армія не дуже то і покористувалась,

– підкреслив Притула.

Як швидко бронемашини опиняться на фронті – спрогнозувати важко. "Наші партнери обіцяють поставити техніку настільки швидко, наскільки це можливо. Процес розмитнення та логістика займе деякий час. Я сподіваюся, що в межах цього року вони будуть на озброєнні ЗСУ", – підсумував волонтер Сергій Притула.