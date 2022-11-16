Броньований та маневрений: що відомо про Spartan FV 103, який вже трощить окупантів на полі бою

Бронетранспортери – це одна із найнеобхідніших речей на фронті. Вони дають змогу максимально безпечно перевозити боєприпаси, доставляти військових на позиції та патрулювати територію. Крім того – це ще й важлива складова під час контрнаступальних дій.

Наші міжнародні друзі та партнери з початку повномасштабного вторгнення надали нам вже сотні таких машин різного призначення: патрульні, медичні, командирські тощо.Ці броньовики британська армія почала замовляти ще в 60-х роках, хоча серійне виробництво почалося лише у 70-х.

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Загалом – це доволі маленький і низький броньовик. Деякі його версії навіть компактніші за нову модель Тойота Ленд Крузер. Це і є особливість цього транспорту, його відносно невеликі габарити і низький силует дозволяють йому здійснювати розвідку на передовій.

Ну й звичайно ж – підтримка піхоти. Це все ж таки БТР і зі своїми основними та першочерговими завданнями він справляється відмінно.

Загалом існує чимало версій цього БТРа. Медичні машини, розвідувальні, командно-штабні, розвідувальні. А оскільки база і конструкція доволі прості та універсальні, то існують навіть версії що виконують роль мобільного ППО.

Сам по собі Spartan дуже легко озброєний, тож за краще використовувати його в поєднанні з іншою технікою. Адже з озброєння там лише кулемет калібру 7.62.

Розробники запевняють, що більше й не потрібно. Адже в першу чергу – це розвідувальний транспорт. А відсутність серйозного озброєння він компенсує швидкістю та маневреністю.

Тактико-технічні характеристики Spartan / Скриншот з програми

Гусенична база і справді дає цьому БТРу непогані характеристики маневреності та прохідності. Півметрові стіни – це для цього абсолютно не перешкода, як і двометрові рови. А при повному навантаженні Spartan може здолати 35 градусний підйом – це дуже хороші показники для такої техніки.

Зважаючи на те, що поле бою просто переоране вирвами від російських снарядів – такі БТРи точно знадобляться для безпечного і швидкого пересування різними ділянками фронту. А завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, Spartan вже допомагає нашим захисникам і захисницям протистояти російській агресії.

Особливості броні Spartan ​

Тепер що стосується броні, оскільки це легкий БТР, то й захист у нього не дуже потужний. Тим не менш, у його конструкції використали легкий та міцний зварний алюмінієвий корпус. В лоб цей БТР може витримати бронебійні кулі калібру 14.5 з відстані у 200 метрів.

Якщо говорити за борт і корму, то вони захищають лише від вогню зі стрілецької зброї, гранатних та артилерійських осколків. Ніби й не багато та зважаючи на призначення Spartan - цього більш, ніж достатньо.

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Щодо самої конструкції, то її продумали доволі непогано, як на 70-ті роки. Коробка передач забезпечує 7 ступенів переднього та заднього ходу. Підвіска має гідравлічні амортизатори, щоб помʼякшити хід.

За наявності окремих деталей Spartan можна обладнати спеціальними інструментами, які дозволяють йому долати великі водні перешкоди. Тож конструкція сього БТРа дає користувачам унікальну можливість вибору пересування.

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Загалом саме Spartan, ось таких розвідувальних БТРів виготовили орієнтовно тисячу одиниць. У 2007-му їх почали знімати з озброєння і змінювати на сучасні моделі. Однак в деяких країнах вони все ще стоять на озброєнні в невеликих кількостях. Вони виконують функції тактичної підтримки: Бельгія, Ботсвана, Оман, Йорданія, Ірак, Британія, а тепер у цьому ж списку і Україна.

Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, ЗСУ отримали змогу швидко, безпечно та ефективно транспортувати спеціалізовані групи у потрібні точки. Як от розвідників, стрільців-зенітників, саперів і навіть мінометників. Така техніка безумовно полегшує роботу нашим військовим і дуже допомагає в процесі звільнення тимчасово окупованих територій.