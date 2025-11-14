Бронирование для мужчин, которые имеют проблемы с военным учетом: кто может получить

Новый закон позволяет предприятиям критически важных отраслей бронировать военнообязанных работников, даже если у них есть проблемы с учетом. В то же время документ устанавливает четкие правила бронирования таких мужчин.

О четких правилах оформления и порядке такого бронирования рассказывает 24 Канал.

Что известно о новопринятом законе №13335?

Согласно новому закону №13335 предприятия критически важных отраслей могут бронировать военнообязанных мужчин, у которых есть проблемы с военным учетом. Такое бронирование предоставляется на срок до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора и не более одного раза в год. При этом у работника должен быть полный комплект военно-учетных документов.

Испытательный срок для любой категории работников теперь не может превышать 45 дней. В период военного положения работника могут уволить, если он не выполнил требования по воинскому учету или успел оформить документы за срок бронирования.

Закон предусматривает, что работники, которые не выполняют требования по воинскому учету, несут ответственность. Это касается тех, кто:

не состоит на воинском учете;

не уточнил персональные данные;

имеет неправильно оформленные документы;

находится в розыске из-за нарушения правил учета.

В то же время работодатели обязаны вести точный перечень лиц, которые имеют бронирование, своевременно подавать документы в органы воинского учета и придерживаться установленных процедур, в частности при увольнении работников, которые нарушили правила.

Документ вступает в силу через месяц после публикации, однако отдельные положения действуют уже.

Можно ли забронироваться, если пришла повестка?