В августе 2025 года некоторые забронированные от мобилизации украинцы могут потерять отсрочку. Законодательством четко определены основания, при которых отсрочку могут аннулировать.

Кто из украинцев может потерять отсрочку в августе – объясняет 24 Канал.

Каковы особенности бронирования от мобилизации?

Согласно действующему законодательству, бронирование может быть отменено в ряде случаев, основном из-за изменения обстоятельств, на основании которых оно было предоставлено.

Одной из самых распространенных причин является увольнение с работы, перевод или ликвидация предприятия. Все из-за того, что бронирование предоставляется не лично гражданину, а работнику определенного предприятия, которое признано критически важным для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения.

Если человек увольняется с работы – его бронирование автоматически аннулируется.

Также основанием для отмены бронирования может стать нарушение правил воинского учета. Речь идет, в частности, о неявке в ТЦК и СП без уважительных причин, а также о несвоевременном информировании об изменении персональных данных, места жительства или семейного положения. Такие действия могут расцениваться как основания для прекращения отсрочки.

Кто может потерять бронирование?

Действующее законодательство определяет ряд оснований, при которых может быть отменена отсрочка от мобилизации.

В частности, аннулирование возможно в следующих случаях:

окончание срока действия отсрочки;

завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения задания для обеспечения потребностей Сил Обороны;

лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период компетентным органом;

ликвидация органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, который оформлял бронирование работникам;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти или с предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного юрлица);

временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения – для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины.

Как происходит аннулирование бронирования?

Аннулирование брони не происходит сразу. Обычно само предприятие, на котором работает забронированный работник, должно сообщить ТЦК и СП об изменениях, которые являются основанием для отмены бронирования. После этого соответствующие изменения вносятся в реестр военнообязанных.

Важно! Сам работник также должен быть проинформирован об аннулировании бронирования.

Заметим, что правительство регулярно пересматривает и обновляет перечень критически важных предприятий. Изменения в этом перечне также могут повлиять на действие бронирования. Если предприятие теряет свой статус, его работники могут лишиться права на отсрочку.