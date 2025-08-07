У серпні 2025 року деякі заброньовані від мобілізації українці можуть втратити відстрочку. Законодавством чітко визначені підстави, за яких відстрочку можуть анулювати.

Хто з українців може втратити відстрочку у серпні – пояснює 24 Канал.

Якими є особливості бронювання від мобілізації?

Відповідно до чинного законодавства, бронювання може бути скасоване у низці випадків, здебільшого через зміну обставин, на підставі яких його було надано.

Однією з найпоширеніших причин є звільнення з роботи, переведення або ліквідація підприємства. Усе через те, що бронювання надається не особисто громадянину, а працівникові певного підприємства, що визнана критично важливою для функціонування економіки або забезпечення життєдіяльності населення.

Якщо людина звільняється з роботи – її бронювання автоматично анулюється.

Також підставою для скасування бронювання може стати порушення правил військового обліку. Йдеться, зокрема, про неявку до ТЦК і СП без поважних причин, а також про несвоєчасне інформування про зміну персональних даних, місця проживання чи сімейного стану. Такі дії можуть розцінюватися як підстави для припинення відстрочки.

Хто може втратити бронювання?

Чинне законодавство визначає низку підстав, за яких може бути скасована відстрочка від мобілізації.

Зокрема, анулювання можливе у таких випадках:

закінчення строку дії відстрочки;

завершення підприємством, установою або організацією виконання завдання для забезпечення потреб Сил Оборони;

позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період компетентним органом;

ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, який оформляв бронювання працівникам;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади або з підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах однієї юрособи);

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення – для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних і неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Як відбувається анулювання бронювання?

Анулювання броні не відбувається одразу. Зазвичай саме підприємство, на якому працює заброньований працівник, має повідомити ТЦК і СП про зміни, які є підставою для скасування бронювання. Після цього відповідні зміни вносяться до реєстру військовозобов’язаних.

Важливо! Сам працівник також повинен бути поінформований про анулювання бронювання.

Зауважимо, що уряд регулярно переглядає та оновлює перелік критично важливих підприємств. Зміни в цьому переліку також можуть вплинути на дію бронювання. Якщо підприємство втрачає свій статус, його працівники можуть позбутися права на відстрочку.