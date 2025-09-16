По закону гражданин имеет право получить отсрочку от мобилизации, даже если он не имеет актуального заключения военно-врачебной комиссии. Адвокаты отмечают, что оформление освобождения от службы и прохождение ВВК – это два разных не связанных между собой вопроса.

Можно ли оформить бронирование без актуального заключения ВВК?

Иногда оформление отсрочки совпадает во времени с прохождением ВВК. Однако это не означает, что медицинский осмотр является обязательным условием для оформления освобождения от мобилизации.

По словам адвоката, служащие ТЦК и СП не могут запретить подать заявления на отсрочку из-за того, что человек, который на нее претендует, не прошел ВВК.

Собственно, единственная причина, по которой в принятии заявления может быть отказано, - непредъявление военно-учетного документа (бумажного или электронного). Даже неполнота пакета документов не может быть основанием для отказа в принятии заявления,

– сообщила Тарасенко.

Так же как отказать в подаче заявления на отсрочку, комиссия не может останавливать ее рассмотрение до завершения процедуры прохождения ВВК.

Конечно, ТЦК могут направить человека на ВВК, но уже после того, как заявление на отсрочку было подано. Однако такая норма действует только для ограниченно годных граждан или временно непригодных по истечении срока.

Как пишет ресурс Kadrolend, суды все чаще отменяют отказы ТЦК в отсрочке из-за непрохождения военно-врачебной комиссии. Если человек имеет законные основания для освобождения от службы, то отказ ему является противоправным. Есть как минимум три случая в судебной практике, когда удалось доказать, что для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки данные о пригодности военнообязанного не требуется.

Стоит отметить! Принятые изменения в Постановление №560 предусматривают, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки не завершился, не направляются на ВВК, кроме случаев, когда такой человек идет на военную службу по контракту, или был признан ограниченно годным и не проходил повторный медицинский осмотр (за исключением тех, кто признан лицами с инвалидностью), или самостоятельно изъявил желание пройти медицинский осмотр.



То есть направить на ВВК могут человека с отсрочкой только в случае его желания, или если ограниченно годный гражданин не прошел осмотр до 5 июня.

Как действовать, если отправили на ВВК во время действия отсрочки?

При таких условиях гражданин может написать заявление на имя председателя ВЛК, о том, что согласно изменениям он не должен проходить осмотр.

