Буданов сказал, что должно произойти, чтобы в Украине наступило перемирие

Кирилл Буданов прокомментировал, когда в Украине может наступить перемирие. Для этого, по мнению главы разведки, должны совпасть многие факторы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Il Foglio.

Когда будет перемирие в Украине?

Журналисты отметили, что их источники летом говорили, будто перемирие приближается. В то же время "украинцы научились строить свою стратегию не на надеждах, а на информации, расчетах и реализме".

Глава ГУР в интервью итальянскому медиа подтвердил: возможности для перемирия есть.

Он пояснил, что для этого должны совпасть многие факторы – в Украине, России, странах-союзниках – и все вместе: только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результаты, иначе война будет продолжаться,

– передают его слова в СМИ.

Интересно! Il Foglio обратило внимание: Буданов и другие украинские чиновники не критикуют Трампа, "даже когда тот продолжает подпитывать иллюзию о возможных переговорах с Путиным". По их мнению, "эта сдержанность является частью подхода, который основывается не на надеждах или жалобах, а на реализме".

Глава разведки вспомнил свои слова полуторагодичной давности. Тогда он цитировал россиян, которые признали: всегда думали, что у них сильная армия и слабая экономика, а оказалось все наоборот.

США все же считаются с Россией как мировым игроком.

"Нравится нам это или нет, но для Соединенных Штатов Россия и Китай являются мировыми державами. Россия ничего не стоит с экономической точки зрения, но имеет военную мощь; Китай является и тем, и другим – и экономической, и военной мощью. А Америка не хочет ухудшать свое положение ни в каком смысле, она заботится прежде всего о своих интересах, "Америка прежде всего", и мы должны учитывать этот приоритет", – объяснил Буданов.

Он подчеркнул: Украине это, конечно, не нравится. Но "без поддержки Соединенных Штатов кто знает, что уже могло бы произойти у нас", и об этом стоит помнить.

Другие тезисы Буданова