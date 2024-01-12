Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ракетные удары России вызваны желанием объявить 2023 год "победным". По его словам, реальных военных успехов у россиян не было.

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Обе стороны активно использовали БпЛА

В то же время Буданов отметил, что у российских ракет есть ряд недостатков. В частности, они часто промахиваются.

Также он добавил, что с конца лета 2023 наблюдается увеличение количества произведенных боеприпасов в России. В то же время они становятся менее качественными.

Интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор – плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны,

– сказал Кирилл Буданов.

Он также назвал решение этой проблемы – электронные средства противодействия БПЛА, но для мин необходимо специализированное оборудование.

Украина регулярно атакует флот

Северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют даже несмотря на риски, рассказал разведчик.

Он также отметил, что из-за регулярных атак по российским кораблям враг вынужден спешно передислоцировать корабли.

Буданов напомнил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными.

Это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки.

– сказал он.

По словам разведчика, все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Он подчеркнул, что экономика России может быть слабой, но страна никак не голодает и может продержаться довольно долго.

Вопрос количества – важен

Кирилл Буданов сказал, что нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики России: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом;

Кроме этого, Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Он подчеркнул, что речь идет не только о современных технологиях, но и о тех системах, которые уже не используются.

Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории,

– добавил Буданов.

Он также отметил, что Россия ведет войну против всего НАТО, как изначально утверждает пропаганда агрессорки.

Буданов назвал главную проблему Кремля