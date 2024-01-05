Денис Прокопенко высказался о своих подчиненных так: свыше 900 бойцов "Азова" забыты и до сих пор в руках врага. Кирилл Буданов в эфире телемарафона объяснил, почему Россия не меняет "азовцев".

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Почему среди освобожденных пленных нет бойцов полка "Азов"

По словам начальника Главного управления разведки, 230 возвращенных – это значительное количество. И государство делает все от него зависящее, чтобы вернуть других наших людей, которые до сих пор в плену.

Россия ведет свою привычную игру и пытается разыграть карту социально сложных, в их понимании, слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азова". Этот вопрос очень сильно натянут и в обществе воспринимается очень болезненно. И они (оккупанты, – 24 Канал) мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по дестабилизации нашей страны. Это не так,

– объяснил он.

Буданов также напомнил, что раньше обменяли даже командиров полка "Азов", во что никто не верил. Тогда это считалось нереальным. Поэтому начальник ГУР заверил: со временем из российского плена вытащат всех.

В чем специфика обменов пленными с Россией

По его словам, каждый обмен – это отдельная операция, не имеющая ничего общего с юридической работой или работой общественных организаций. Во время обменов используют все рычаги давления, и это не имеет ничего общего с цивилизованной работой. О формах и методах этого давления главный разведчик не рассказал – по понятным причинам.

Мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Поэтому вопрос, почему они поступили так или иначе, – некорректен. Мы работаем тяжело и упорно над тем, чтобы вернуть каждого. Но еще раз: мы в состоянии открытой войны, никто ничего не должен, ни они нам, ни мы им. Удается – мы это делаем,

– подчеркнул Буданов.

Что известно о пленных и как отреагировали "азовцы" на обмен