Денис Прокопенко висловився про своїх підлеглих так: понад 900 бійців "Азову" забуті та досі в руках ворога. Кирило Буданов в ефірі телемарафону пояснив, чому Росія не міняє "азовців".

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Чому серед звільнених полонених немає бійців полку "Азов"

За словами начальника Головного управління розвідки, 230 повернених осіб – це значна кількість. І держава робить усе від неї залежне, щоб повернути інших наших людей, які досі в полоні.

Росія веде свою звичну гру і намагається розіграти карту соціально складних, у їхньому розумінні, верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову". Це питання дуже сильно натягнуто і в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони (окупанти, – 24 Канал) мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь із дестабілізації нашої країни. Це не так,

– пояснив він.

Буданов також нагадав, що раніше обміняли навіть командирів полку "Азов", у що ніхто не вірив. Тоді це вважали нереальним. Тож начальник ГУР запевнив: із часом з російського полону витягнуть усіх.

У чому специфіка обмінів полоненими з Росією

За його словами, кожен обмін – це окрема операція, котра не має нічого спільного з юридичною роботою чи роботою громадських організацій. Під час обмінів використовують усі важелі тиску, і це не має "нічого спільного з цивілізованою роботою". Про форми та методи цього тиску головний розвідник не розповів – зі зрозумілих причин.

Ми перебуваємо у стані відкритої війни з Росією. Тому питання, чому вони зробили так чи інакше, – некоректне. Ми працюємо важко і наполегливо над тим, щоб повернути кожного. Але ще раз: ми у стані відкритої війни, ніхто нічого не винен, ні вони нам, ні ми їм. Вдається – ми це робимо,

– підкреслив Буданов.

Що відомо про полонених і як відреагували "азовці" на обмін