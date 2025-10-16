Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Буданова на Киевском международном экономическом форуме.

Что сказал Буданов о будущем Украины?

Он прокомментировал видение нашего государства как "стального дикобраза". По словам главного разведчика, это исключительно видение. До этого говорили об "израилизации". Можно подбирать разные названия, но главное – реализовывать это видение. Иначе оно останется только на бумаге.

Проблема или счастье в том, что нашему обществу придется осознать: абсолютно мирная, безобидная жизнь на ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно, нет. Речь не об этом. Но мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору, в любой момент,

– подчеркнул разведчик.

Буданов продолжил: для украинского общества это станет одновременно и вызовом, и возможностью.

"И с этим придется жить. "Стальной дикобраз", израилизация там, "Дикий еж" какой-нибудь – названия могут быть разные. Главное, что мы вкладываем в этот смысл. На самом ли деле мы идем к этому, или это только визия. Этот вопрос открытый", – завершил он.

Справка. "Стальным дикобразом" Украину называли в Европе. Эта стратегия "призвана сделать Украину абсолютно недоступной для внешнего агрессора". Еще в апреле 2025 года Еврокомиссия говорила, что Украину следует вооружить до зубов – независимо от того, будет ли прекращение огня. The Economist назвал этот план детищем Каи Каллас, бывшего премьера Эстонии, которая сейчас является главным дипломатом Европейского Союза.

Прогнозирует ли Буданов, когда завершится война в Украине?

На вопрос журналистки Новости.LIVE Галины Остаповец глава ГУР сказал: надеется на лучшее.

