Над Россией летим без помех: Буданов раскрыл, как наши дальнобойные дроны преодолевают ПВО врага

Успехи Сил обороны в дальнобойных ударах по России бесспорны. Кирилл Буданов едва ли не впервые раскрыл, как именно прорывают российскую ПВО.

Как Украина прорывает российскую ПВО?

Против российского общества Украина не воюет, а вот против военных объектов – да.

По словам Буданова, россияне сосредоточили свою ПВО вдоль границы с Украиной, а также на оккупированных украинских территориях и вокруг Москвы и Санкт-Петербурга.

Когда пролетаешь систему, расположенную вдоль нашей границы, полет наших дронов через Россию всегда проходит без проблем,

– признался Буданов.

Отдельные объекты тоже защищены. Но между ними и между ПВО на границе ничего нет.

"Объемы слишком большие, чтобы защитить все", – объяснил глава ГУР.

Благодаря этому Украина успешно поражает российские НПЗ.

Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях: первое – значительно парализовать российскую нефтедобычу и нефтепереработку, которые являются одним из основных источников дохода российского бюджета. Второе направление действий, конечно, заключается в том, чтобы нацелиться и нанести удар по российской оборонной промышленности и предприятиях, производящих оружие и оборудование для российской армии,

– проанализировал Буданов.

Что дают украинские удары дронами по России?