Над Росією летимо без перешкод: Буданов розкрив, як наші далекобійні дрони долають ППО ворога
- Українські дрони легко проникають через російську ППО.
- Україна зосереджує свої удари по російських нафтових і оборонних об'єктах.
Успіхи Сил оборони в далекобійних ударах по Росії безперечні. Кирило Буданов чи не вперше розкрив, як саме проривають російську ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Il Foglio.
Як Україна прориває російську ППО?
Проти російського суспільства Україна не воює, а от проти військових об'єктів – так.
За словами Буданова, росіяни зосередили свою ППО уздовж кордону з Україною, а також на окупованих українських територіях та довкола Москви і Санкт-Петербурга.
Коли пролітаєш систему, розташовану вздовж нашого кордону, політ наших дронів через Росію завжди проходить без проблем,
– зізнався Буданов.
Окремі об'єкти теж захищені. Але між ними і між ППО на кордоні нічого немає.
"Обсяги занадто великі, щоб захистити все", – пояснив глава ГУР.
Завдяки цьому Україна успішно уражає російські НПЗ.
Глибокі удари зосереджені у двох напрямках: перший – значно паралізувати російське нафтовидобування та нафтопереробку, які є одним з основних джерел доходу російського бюджету. Другий напрямок дій, звичайно, полягає в тому, щоб націлитись і завдати удару по російській оборонній промисловості та підприємствах, що виробляють зброю та обладнання для російської армії,
– проаналізував Буданов.
Що дають українські удари дронами по Росії?
- Україна майже повністю витіснила Росію із сектору експорту бензину. Тепер росіяни пробують компенсувати збитки, експортуючи більше нафти та скрапленого газу, щоб збалансувати доходи свого бюджету.
- В ідеалі запровадити реальне ембарго на російські вуглеводні та на продукти, отримані з вуглеводнів, сказав очільник ГУР.
- Щодо російської оборонки, то тут ефект складніше прорахувати. Та проблеми для темпів російського військового виробництва точно є.