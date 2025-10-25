Укр Рус
25 жовтня, 21:47
2

Над Росією летимо без перешкод: Буданов розкрив, як наші далекобійні дрони долають ППО ворога

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Українські дрони легко проникають через російську ППО.
  • Україна зосереджує свої удари по російських нафтових і оборонних об'єктах.

Успіхи Сил оборони в далекобійних ударах по Росії безперечні. Кирило Буданов чи не вперше розкрив, як саме проривають російську ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Il Foglio

Дивіться також Буданов сказав, що має статися, щоб в Україні настало перемир'я 

Як Україна прориває російську ППО? 

Проти російського суспільства Україна не воює, а от проти військових об'єктів – так. 

За словами Буданова, росіяни зосередили свою ППО уздовж кордону з Україною, а також на окупованих українських територіях та довкола Москви і Санкт-Петербурга. 

Коли пролітаєш систему, розташовану вздовж нашого кордону, політ наших дронів через Росію завжди проходить без проблем, 
– зізнався Буданов. 

Окремі об'єкти теж захищені. Але між ними і між ППО на кордоні нічого немає. 

"Обсяги занадто великі, щоб захистити все", – пояснив глава ГУР. 

Завдяки цьому Україна успішно уражає російські НПЗ. 

Глибокі удари зосереджені у двох напрямках: перший – значно паралізувати російське нафтовидобування та нафтопереробку, які є одним з основних джерел доходу російського бюджету. Другий напрямок дій, звичайно, полягає в тому, щоб націлитись і завдати удару по російській оборонній промисловості та підприємствах, що виробляють зброю та обладнання для російської армії, 
– проаналізував Буданов. 

Що дають українські удари дронами по Росії?

  • Україна майже повністю витіснила Росію із сектору експорту бензину. Тепер росіяни пробують компенсувати збитки, експортуючи більше нафти та скрапленого газу, щоб збалансувати доходи свого бюджету.
  • В ідеалі запровадити реальне ембарго на російські вуглеводні та на продукти, отримані з вуглеводнів, сказав очільник ГУР.
  • Щодо російської оборонки, то тут ефект складніше прорахувати. Та проблеми для темпів російського військового виробництва точно є.