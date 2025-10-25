Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Il Foglio.

Дивіться також Буданов сказав, що має статися, щоб в Україні настало перемир'я

Як Україна прориває російську ППО?

Проти російського суспільства Україна не воює, а от проти військових об'єктів – так.

За словами Буданова, росіяни зосередили свою ППО уздовж кордону з Україною, а також на окупованих українських територіях та довкола Москви і Санкт-Петербурга.

Коли пролітаєш систему, розташовану вздовж нашого кордону, політ наших дронів через Росію завжди проходить без проблем,

– зізнався Буданов.

Окремі об'єкти теж захищені. Але між ними і між ППО на кордоні нічого немає.

"Обсяги занадто великі, щоб захистити все", – пояснив глава ГУР.

Завдяки цьому Україна успішно уражає російські НПЗ.

Глибокі удари зосереджені у двох напрямках: перший – значно паралізувати російське нафтовидобування та нафтопереробку, які є одним з основних джерел доходу російського бюджету. Другий напрямок дій, звичайно, полягає в тому, щоб націлитись і завдати удару по російській оборонній промисловості та підприємствах, що виробляють зброю та обладнання для російської армії,

– проаналізував Буданов.

Що дають українські удари дронами по Росії?