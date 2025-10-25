Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Il Foglio.
Как Украина прорывает российскую ПВО?
Против российского общества Украина не воюет, а вот против военных объектов – да.
По словам Буданова, россияне сосредоточили свою ПВО вдоль границы с Украиной, а также на оккупированных украинских территориях и вокруг Москвы и Санкт-Петербурга.
Когда пролетаешь систему, расположенную вдоль нашей границы, полет наших дронов через Россию всегда проходит без проблем,
– признался Буданов.
Отдельные объекты тоже защищены. Но между ними и между ПВО на границе ничего нет.
"Объемы слишком большие, чтобы защитить все", – объяснил глава ГУР.
Благодаря этому Украина успешно поражает российские НПЗ.
Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях: первое – значительно парализовать российскую нефтедобычу и нефтепереработку, которые являются одним из основных источников дохода российского бюджета. Второе направление действий, конечно, заключается в том, чтобы нацелиться и нанести удар по российской оборонной промышленности и предприятиях, производящих оружие и оборудование для российской армии,
– проанализировал Буданов.
Что дают украинские удары дронами по России?
- Украина почти полностью вытеснила Россию из сектора экспорта бензина. Теперь россияне пытаются компенсировать убытки, экспортируя больше нефти и сжиженного газа, чтобы сбалансировать доходы своего бюджета.
- В идеале ввести реальное эмбарго на российские углеводороды и на продукты, полученные из углеводородов, сказал глава ГУР.
- Относительно российской оборонки, то эффект сложнее просчитать. И проблемы для темпов российского военного производства точно есть.