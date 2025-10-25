Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Il Foglio.

Коли буде перемир'я в Україні?

Журналісти зауважили, що їхні джерела улітку казали, буцімто перемир'я наближається. Водночас "українці навчилися будувати свою стратегію не на сподіваннях, а на інформації, розрахунках і реалізмі".

Глава ГУР в інтерв'ю італійському медіа підтвердив: можливості для перемир'я є.

Він пояснив, що для цього мають збігтися багато факторів – в Україні, Росії, країнах-союзниках – і всі разом: тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результати, інакше війна триватиме,

– передають його слова в ЗМІ.

Цікаво! Il Foglio звернуло увагу: Буданов та інші українські високопосадовці не критикують Трампа, "навіть коли той продовжує підживлювати ілюзію про можливі переговори з Путіним". На їхню думку, "ця стриманість є частиною підходу, який ґрунтується не на надіях чи скаргах, а на реалізмі".

Очільник розвідки пригадав свої слова півторарічної давнини. Тоді він цитував росіян, які визнали: завжди думали, що в них сильна армія і слабка економіка, а виявилося все навпаки.

США усе ж рахуються з Росією як світовим гравцем.

"Подобається нам це чи ні, але для Сполучених Штатів Росія і Китай є світовими державами. Росія нічого не варта з економічної точки зору, але має військову потужність; Китай є і тим, і іншим – і економічною, і військовою потугою. А Америка не хоче погіршувати своє становище в жодному сенсі, вона дбає насамперед про свої інтереси, "Америка передусім", і ми маємо враховувати цей пріоритет", – пояснив Буданов.

Він підкреслив: Україні це, звісно, не подобається. Але "без підтримки Сполучених Штатів хтозна, що вже могло би статися у нас", і про це варто пам'ятати.

