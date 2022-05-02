"Будем вместе гнить в окопах": как Лукашенко играет на два фронта

Внешняя политика Лукашенко на протяжении многих лет была построена на очень понятной схеме балансировки между Западом и Востоком. Суть ее в том, чтобы преподносить Европе тезисы о российской угрозе, которая возрастет в случае ухода белорусского диктатора от дел. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

А поскольку ЕС такое не нужно, то он должен дружить с Минском. России же наоборот рассказывать, что мы вместе: ОДКБ, Союзное Государство и т.д.

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Лукашенко играет на два фронта

Как говорил сам Лукашенко: "Будем вместе гнить в окопах, противодействуя НАТО". Вот потому нас и поддерживайте».

Так вот, подавая Западу и Востоку угрозу одного для другого, белорусский деспот радостно держался у власти все эти годы. Конечно, в последние 2 года у него с этим огромная проблема – все это время западный вектор политики заморожен. После этих событий его никто президентом больше не признает. Ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

После 24 февраля давление на него многократно выросло. Лукашенко отказываются воспринимать самостоятельной фигурой. В такой ситуации им утрачена вся внешнеполитическая субъектность, что для хозяина Минска неприемлемо. Он очень любит власть. В том числе и внешнеполитическое ее измерение.

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При условии, что Лукашенко лишен возможности балансировать, у него исчезает альтернатива Кремлю. Соответственно и способность получать от последнего какие-то хорошие условия, серьезную поддержку.

Лукашенко не готов к транзиту власти / Фото Getty Images

Освобождение политзаключенных

В такой ситуации очень нужно как-то разморозить западное направление. А для этого нужно если не остановить войну, то как минимум вывести с белорусской территории все российские войска. Правда, не очень понятно, кто вообще мог верифицировать уход россиян.

Кроме этого, надо бы выпустить политзаключенных, количество которых вместо того, чтобы уменьшаться, только растет. Всего по политическим мотивам сегодня заключено около 1200 человек. Это больше даже, чем в России, больше, чем было в Советском Союзе в 80-е годы.

И, конечно, нужен политический транзит, то есть смена власти. Пусть даже не такой, в результате которого завтра президентом станет Тихановская. Вообще любая другая фамилия на этом посту, кроме Лукашенко. И это было бы хорошо. На это Лукашенко пойти не может. Возможно, за исключением вывода российских войск. У него все равно так или иначе нет ресурсов управлять ими.

Следовательно, о разморозке западного вектора речи быть не может. Отсюда и смешные попытки предпринимать шаги навстречу западным странам из-за освобождения отдельных политических заключенных, на месяц внезапно вновь введен безвиз для граждан Литвы и Латвии.

Правда, после того, как ЕС запретил белорусским и российским фурам находиться у себя на территории, Минск принял ответные меры, запретив въезд автомобилям на европейских номерах. Теперь не очень понятно, как этот безвиз реализовывать. В эту же копилку идет это письмо Макея, которое звучит очень смешно и вызвал у западных дипломатов удивление. Там написано просто "давайте с нами дружите, а что мы вам вместо этого? А ничего!".

Так договоренности не заключаются на таком уровне. Единственный ответ, которого добился Лукашенко от мероприятия – это слив этого письма в СМИ. Оттуда мы его, собственно, и читаем.

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