Будет ли бустерная прививка продлевать срок действия COVID-сертификата: ответ Минздрава

Бустерная доза вакцины против коронавируса будет продлевать срок действия COVID-сертификата. Но пока неизвестно, на какой именно срок.

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что сейчас обсуждают, каким образом это отражать в "Дие".

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Игорь Кузин – глава Минздрава "Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отражаться в "Дие", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата".

Каким будет срок сертификата

По словам Кузина, на сегодня обсуждается вопрос того, на сколько будет продлеваться COVID-сертификат.

В то же время он уточнил, что если речь идет о дополнительной дозе для определенных категорий, то в таком случае сертификат не будет продлеваться.

Игорь Кузин – глава Минздрава "Третья дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не целесообразно продлевать".

И пояснил, что таким образом удается сформировать тот уровень иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований.

Ревакцинация против COVID-19 в Украине: коротко о главном

Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа .

. Ранее дополнительную дозу прививки в Минздраве рекомендовали для людей, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, тем, у кого могла не сформироваться надлежащая иммунная защита. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата .

. Также в Минздраве предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.

Напомним, что ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.