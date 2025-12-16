Будет ли перемирие на Рождество: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский ночью 16 декабря ответил на вопросы медиа. Конечно, СМИ не могли обойти вниманием заявление Мерца о возможности рождественского перемирия.

Детали заявления Зеленского передает 24 Канал со ссылкой на президента.

Смотрите также Ошибка перевода: Зеленского и Мерца на пресс-конференции спросили о "трупах НАТО"

Будет ли перемирие в Украине на Рождество?

Фридрих Мерц 15 декабря во время совместной пресс-конференции с Зеленским предложил России рождественское перемирие.

"Сегодня и вчера (14 и 15 декабря – 24 Канал) мы совместно, европейцы, американцы и украинцы, разработали целый ряд предложений. Эти предложения передадут российской стороне. Сейчас все зависит от России, мяч на их поле. (...) Мы будем делать все, чтобы обращаться дальше к россиянам, к российскому правительству, чтобы хотя бы как минимум на время Рождества прекратить боевые действия, потому что в течение последних недель и месяцев эта война в основном уничтожает гражданское население", – сказал тогда канцлер.

Владимир Зеленский приветствовал его предложение и еще раз поблагодарил Мерца.

Интересно! Лидер нашего государства сказал, что Мерц только сейчас озвучил идею перемирия на Рождество официально. Ранее об этом говорили кулуарно.

Киев поддержит любое прекращение огня, хоть энергетическое, хоть другое. Америка тоже не против.

"Мы поддерживаем в целом и Европу, и США в шагах по окончанию войны. Многие вещи, наверное, зависят от политической воли России. Но отдельно хочу сказать, что много вещей зависит и от наших наработок по документам", – высказался президент.

Обратите внимание! Россия и западный мир, к которому относится и Украина, празднуют Рождество в разное время. Не ясно, какую именно дату имел в виду канцлер.

Зеленский спорил с Мерцом по поводу России

В конце пресс-конференции Мерц еще раз обратился к россиянам, мол, может у них все же есть остатки человечности. Зеленский отметил, что нет.