Буду голодать до конца жизни, – Саакашвили назвал условие прекращения протеста

Михеил Саакашвили после задержания в Грузии объявил о голодовке. Заверил, что эта его инициатива так просто не закончится.

Саакашвили намерен голодать до тех пор, пока его и задержанных из-за него людей не освободят. Таково условие экс-президента, которое зачитал адвокат Саакашвили Ника Гварамия из письма заключенного.

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"Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы (граждане Грузии – 24 канал) знали, что я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", – указано в письме.

Также он не хочет помощи медиков. Откажется от нее даже в том случае, если состояние здоровья ухудшится.

Голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни,

– подчеркнул Саакашвили.

Мол, таким образом он готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и даже умереть.

Арест Саакашвили: коротко