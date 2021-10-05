Буду голодать до конца жизни, – Саакашвили назвал условие прекращения протеста
Источник:"Грузия-Онлайн"
Михеил Саакашвили после задержания в Грузии объявил о голодовке. Заверил, что эта его инициатива так просто не закончится.
Саакашвили намерен голодать до тех пор, пока его и задержанных из-за него людей не освободят. Таково условие экс-президента, которое зачитал адвокат Саакашвили Ника Гварамия из письма заключенного.
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"Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы (граждане Грузии – 24 канал) знали, что я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", – указано в письме.
Также он не хочет помощи медиков. Откажется от нее даже в том случае, если состояние здоровья ухудшится.
Голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни,
– подчеркнул Саакашвили.
Мол, таким образом он готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и даже умереть.
Арест Саакашвили: коротко
- Его задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда политик вернулся на Родину.
- Перед этим опубликовал видео на грузинском языке и сказал, что вернулся, чтобы принять участие в выборах.
- Он готовился, что такое может случиться. Накануне записал видео со "слугой народа" Лизой Ясько – пара объявила об отношениях. Они договорились опубликовать это видео, если Саакашвили задержат.
- По информации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Саакашвили заочно осужден по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Саакашвили вынесли приговор – 6 лет заключения.