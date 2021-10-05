Голодуватиму до кінця життя, – Саакашвілі назвав умову припинення протесту

5 жовтня 2021 , 08:54
Читать новость на русском

Джерело:

"Грузія-Онлайн"

Міхеіл Саакашвілі після затримання у Грузії оголосив про голодування. Запевнив, що ця його ініціатива так просто не закінчиться.

Саакашвілі має намір голодувати доти, поки його і затриманих через нього людей не звільнять. Такою є умова експрезидента, яку зачитав адвокатом Саакашвілі Ніка Гварамія з листа ув'язненого.

До теми Звинувачення визнають лише Грузія та Росія, – Ясько про затримання Саакашвілі

"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви (громадяни Грузії – 24 канал) знали, що я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", – зазначено у листі.

Також він не хоче допомоги медиків. Відмовиться від неї навіть у тому разі, якщо стан здоров'я погіршиться.

Голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя,
– наголосив Саакашвілі.

Мовляв, у такий спосіб він готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і навіть померти.

Арешт Саакашвілі: коротко

  • Його затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року, коли політик повернувся на Батьківщину.
  • Перед цим опублікував відео грузинською мовою та сказав, що повернувся, аби взяти участь у виборах.
  • Він готувався, що таке може трапитись. Напередодні записав відео з "слугою народу" Лізою Ясько – пара оголосила про стосунки. Вони домовились опублікувати це відео, якщо Саакашвілі затримають.
  • За інформацією прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, Саакашвілі заочно засуджений у справах про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
  • Саакашвілі винесли вирок – 6 років ув'язнення. 
Автор: Тетяна Пасічник