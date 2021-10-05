Голодуватиму до кінця життя, – Саакашвілі назвав умову припинення протесту

Міхеіл Саакашвілі після затримання у Грузії оголосив про голодування. Запевнив, що ця його ініціатива так просто не закінчиться.

Саакашвілі має намір голодувати доти, поки його і затриманих через нього людей не звільнять. Такою є умова експрезидента, яку зачитав адвокатом Саакашвілі Ніка Гварамія з листа ув'язненого.

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"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви (громадяни Грузії – 24 канал) знали, що я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", – зазначено у листі.

Також він не хоче допомоги медиків. Відмовиться від неї навіть у тому разі, якщо стан здоров'я погіршиться.

Голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя,

– наголосив Саакашвілі.

Мовляв, у такий спосіб він готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і навіть померти.

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