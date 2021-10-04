Таку думку в ефірі 24 каналу висловила нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. За її словами, справжню й справедливу картину дійсності має вирішувати народ Грузії.

До теми У бойовому настрої, – Ясько розповіла про стан затриманого Саакашвілі

Ясько: Захищати Саакашвілі можна дипломатично

На думку депутатки, для пред'явлення абсурдних звинувачень "написали" спеціальну юридичну систему.

Увесь цивілізований світ не визнає (звинувачення – 24 канал). Подібне визнає лише Грузія та Росія,

– наголосила нардепка.

Ясько про арешт Саакашвілі: дивіться відео 24 каналу

Ясько вважає, що звинувачення не є цивілізованим і не відповідає справедливості. Затримання є питанням політичного переслідування.

"Затримання може тривати досить довго, якщо грузинський народ і міжнародна спільнота з Україною не захищатимуть дипломатичними шляхами громадянина України", – заявила депутатка.

Довідка. Після затримання Міхеіла Саакашвілі народна депутатка Ліза Ясько відверто розповіла про стосунки з політиком. У фейсбуці нардепка оприлюднила відео, яке записали, коли Саакашвілі ще перебував в Україні.

Порівняння Саакашвілі із затриманими моряками

За словами Ясько, абсурдні звинувачення експрезидента Грузії можуть тривати роками. Нардепка порівняла ситуацію затримання Саакашвілі із засудженими українськими моряками й громадянином Грузії.

"Він (засуджений громадянин Грузії) колись був помічником Міхеіла Саакашвілі. Якби не Україна й президент Володимир Зеленський, то, напевне, ці люди сиділи б усі 4 роки", – зауважила депутатка.

Що відомо про затримання українських яхтсменів? У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На її борту перебували українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти – громадянин Грузії Михайло Батурін. Усіх 3 чоловіків звинуватили у нібито незаконному перетині кордону країни та відправили до слідчого ізолятора. Батумський міський суд у Грузії 14 липня 2021 року засудив українців до 4 років позбавлення волі, однак 19 липня 2021 У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На її борту перебували українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти – громадянин Грузії Михайло Батурін. Усіх 3 чоловіків звинуватили у нібито незаконному перетині кордону країни та відправили до слідчого ізолятора. Батумський міський суд у Грузії 14 липня 2021 року засудив українців до 4 років позбавлення волі, однак 19 липня 2021 звільнив їх

Арешт Саакашвілі у Грузії: головне