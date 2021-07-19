За даними телеканалу "Мтаварі", моряків відпустили на підставі акту про помилування, підписаного главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Водночас зазначається, що самі засуджені не звертатися до очільниці країни з відповідним проханням.
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Приїзд президента Зеленського
Звільнення яхтсменів відбулося 19 липня, коли президент Володимир Зеленський прибув до Батумі з робочим візитом для участі у міжнародній конференції, присвяченій інтеграції в Євросоюз.
- Глава української держави підтвердив інформацію, яку поширили грузинські ЗМІ.
З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат,
– написав він.
Володимир Зеленський також подякував грузинській стороні за це рішення. За його словами, воно відповідає "духу стратегічного партнерства між країнами".
Затримання українських яхтсменів
- У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії.
- На її борту перебували українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти – громадянин Грузії Михайло Батурін.
- Усіх трьох чоловіків звинуватили у нібито незаконному перетині кордону країни та відправили до слідчого ізолятора.