Такое мнение в эфире 24 канала выразила нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. По ее словам, настоящую и справедливую картину действительности должен решать народ Грузии.
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Ясько: Защищать Саакашвили можно дипломатично
По мнению депутата, для предъявления абсурдных обвинений "написали" специальную юридическую систему.
Весь цивилизованный мир не признает (обвинение – 24 канал). Подобное признает только Грузия и Россия,
– отметила нардеп.
Ясько об аресте Саакашвили: смотрите видео 24 канала
Ясько считает, что обвинение не является цивилизованным и не соответствует справедливости. Задержание является вопросом политического преследования.
"Задержание может продолжаться долго, если грузинский народ и международное сообщество с Украиной не будут защищать дипломатическими путями гражданина Украины", – заявила депутат.
Сравнение Саакашвили с задержанными моряками
По словам Ясько, абсурдные обвинения экс-президента Грузии могут длиться годами. Нардеп сравнила ситуацию задержания Саакашвили с осужденными украинскими моряками и гражданином Грузии.
"Он (осужденный гражданин Грузии) когда-то был помощником Саакашвили. Если бы не Украина и президент Владимир Зеленский, то, наверное, эти люди сидели бы все 4 года", – отметила депутат.
Что известно о задержании украинских яхтсменов?В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На ее борту находились украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин. Всех 3 мужчин обвинили в якобы незаконном пересечении границы страны и отправили в следственный изолятор. Батумский городской суд в Грузии 14 июля 2021 года осудил украинцев к 4 годам лишения свободы, однако 19 июля 2021 года освободил их.
Арест Саакашвили в Грузии: главное
- Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года за злоупотребление властью во время того, как он был там президентом.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что на родине политик заочно приговорен с 2018 года по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Последние годы он не был на родине и жил в Украине и получил украинское гражданство. Впрочем, 1 октября он заявил, что прибыл в Грузию, пересекая незаконно границу.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела политика в Грузии. Страна будет добиваться возвращения Саакашвили, которыц является ее гражданином.