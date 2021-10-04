Такое мнение в эфире 24 канала выразила нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. По ее словам, настоящую и справедливую картину действительности должен решать народ Грузии.

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Ясько: Защищать Саакашвили можно дипломатично

По мнению депутата, для предъявления абсурдных обвинений "написали" специальную юридическую систему.

Весь цивилизованный мир не признает (обвинение – 24 канал). Подобное признает только Грузия и Россия,

– отметила нардеп.

Ясько об аресте Саакашвили: смотрите видео 24 канала

Ясько считает, что обвинение не является цивилизованным и не соответствует справедливости. Задержание является вопросом политического преследования.

"Задержание может продолжаться долго, если грузинский народ и международное сообщество с Украиной не будут защищать дипломатическими путями гражданина Украины", – заявила депутат.

Справка. После задержания Саакашвили народный депутат Лиза Ясько откровенно рассказала об отношениях с политиком. В фейсбуке нардеп обнародовала видео, которое записали, когда Саакашвили еще находился в Украине.

Сравнение Саакашвили с задержанными моряками

По словам Ясько, абсурдные обвинения экс-президента Грузии могут длиться годами. Нардеп сравнила ситуацию задержания Саакашвили с осужденными украинскими моряками и гражданином Грузии.

"Он (осужденный гражданин Грузии) когда-то был помощником Саакашвили. Если бы не Украина и президент Владимир Зеленский, то, наверное, эти люди сидели бы все 4 года", – отметила депутат.

Что известно о задержании украинских яхтсменов? В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На ее борту находились украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин. Всех 3 мужчин обвинили в якобы незаконном пересечении границы страны и отправили в следственный изолятор. Батумский городской суд в Грузии 14 июля 2021 года осудил украинцев к 4 годам лишения свободы, однако 19 июля 2021 года В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На ее борту находились украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин. Всех 3 мужчин обвинили в якобы незаконном пересечении границы страны и отправили в следственный изолятор. Батумский городской суд в Грузии 14 июля 2021 года осудил украинцев к 4 годам лишения свободы, однако 19 июля 2021 года освободил их

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