Бойцы НГУ сожгли российский ЗРК "БУК" стоимостью 10 миллионов долларов: эффектное видео
- Бойцы НГУ уничтожили российский ЗРК БУК М1, стоимостью 10 миллионов долларов.
- Разведчики 15 бригады "Черный лес" также ударили по российскому ЗРК "Бук-М2", стоимостью около 25 миллионов долларов.
Вражеские войска Кремля продолжают терять свою технику. Так, бойцы НГУ уничтожили российский ЗРК БУК М1.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Что известно об уничтожении вражеской техники?
Бойцы подразделения ударных БпЛА "Лазарь" 27 Печерской бригады НГУ уничтожили российский ЗРК БУК М1. Стоимость этой вражеской техники около 10 миллионов долларов.
Украинские защитники уничтожили российский ЗРК на Донецком направлении. На кадрах показана работа бойцов подразделения ударных БпЛА "Лазарь".
Уничтожение российского ЗРК БУК М1: смотрите видео
Отметим, что разведчики 15 бригады "Черный лес" также ударили по российской технике. Так, они навели удар по вражескому ЗРК "Бук-М2".
Установка противника стоит около 25 миллионов долларов и взорвалась вместе с боекомплектом.
"Вражеская ПВО восстановлению не подлежит", – пишут в Сухопутных войсках.
Потери врага: последние новости
Заметим, что потери российских войск за минувшие сутки составили 960 человек.
ВСУ за прошедшие сутки также обезвредили 2 вражеских танка, 39 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупационной армии.
В начале сентября десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке HIMARS ударили по колонне российской бронетехники, пытавшейся выдвинуться из тылового района в направлении Покровска.
Также недавно в ГУР рассказали о ударе по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя. Тогда было успешно поражено 2 вражеских вертолета Ми-8. Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.