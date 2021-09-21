Был спокойным, но всегда не любил людей, – мать пермского стрелка дала показания

Матьть пермского стрелка Тимура Бекмансурова рассказала, что сын был спокойным и любил животных. Однако отношения с людьми у парня вроде бы складывались сложнее. Кроме того, мать призналась, что сын давно мечтал купить ружье.

Женщина отметила, что сын особенно любил кошек. Она уверена, парень никогда не пил спиртного и не курил.

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Агрессии со стороны сына не было

Мать назвала сына "идеальным ребенком". По ее словам, агрессии от него никогда не было.

"Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности о Сирии, где раньше в командировке находился его отец...Никаких увлечений сына, кроме оружия и истории, я не знаю", – рассказала женщина.

Она отметила, что около месяца назад сын удалил свою страницу "Вконтакте". Кроме того, добавила, что парень все время был дома.

Бекмансуров не любил людей

Женщина считает, что сын был коммуникабельным и легко знакомился с людьми. Также был очень умным и знал психологию. Несмотря на это, мать отмечает и другое – что людей сын все-таки не любил.

Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше покой, тишину, побыть один дома, –

добавила мать.

Спецодежду женщина не видела. Она сказала, что ранее сын заказал военную каску зеленого цвета. Однако объяснил, что ему просто было интересно. Летом парень покрасил ее в черный цвет.

Стрелок часто болел

Мать поделилась, что парень рос неактивным ребенком, потому что постоянно болел. Он имел астму.

В раннем возрасте освоил компьютер. Сначала учил там азбуку, а потом, примерно с 7 лет, начал играть в компьютерные игры. Они были на военную тематику.

Учился в школе хорошо

По словам мамы, успеваемость в учебе была очень хорошая – без троек.

"Учеба ему давалась легко, память у него была отличная. Я думаю, что это связано с тем, что я с ним постоянно занималась дома, так как он не ходил в садик", – говорит женщина.

Однако в 5 – 6 классах сын часто болел. Из-за приступов астмы пропускал занятия. Поэтому успеваемость в школе ухудшилась. С тех пор парень все чаще стал играть в компьютерные игры.

Родители развелись

Когда сын закончил второй класс, мать переехала на постоянное жительство в Пермь, потому что там ей предложили должность главного бухгалтера. Рассказала, что впоследствии развелась с мужем.

Он (муж – 24 канал) не справился с ситуацией, что у нас родился больной ребенок. Он начал выпивать, по несколько дней не ночевать дома,

– продолжила мать.

После отъезда женщины сын остался жить в Глазове с бабушкой. Когда парень закончил 4 класс, мать забрала его к себе. Они жили вдвоем.

Бекмансуров недавно разошелся с девушкой

Стрелок встречался с одноклассницей. Они учились вместе до 9 класса.

"Насколько я знаю, весной 2021 они расстались. По какой причине, не знаю", – добавила мать.

Женщина вспомнила, что у сына была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он бы туда не прошел. Поэтому решил поступать на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза".

Парень мечтал купить ружье

По словам женщины, парень в течение последних трех лет не играл в компьютерные игры. Он продал компьютер на запчасти, потому что тот сломался.

Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом. В течение последних трех лет он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружье,

– призналась женщина.

Она подчеркнула, что была категорически против этого. Однако отец спокойно реагировал на эти слова. Он думал, что это нормально для мужчины.

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