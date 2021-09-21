Був спокійним, але завжди не любив людей, – мати пермського стрілка дала свідчення

Мати пермського стрілка Тимура Бекмансурова розповіла, що син був спокійним та любив тварин. Однак стосунки з людьми у хлопця начебто складались складніше. Крім того, мати зізналась, що син давно мріяв купити рушницю.

Жінка зазначила, що син особливо любив кішок. Вона впевнена, хлопець ніколи не пив спиртного й не курив.

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Агресії з боку сина не було

Мати назвала сина "ідеальною дитиною". За її словами, агресії від нього ніколи не було.

"Наскільки я знаю, він багато читав інформації на військову тему, зокрема про Сирію, де раніше у відрядженні перебував його батько…Ніяких захоплень сина, крім зброї та історії, я не знаю", – розповіла жінка.

Вона зауважила, що близько місяця тому син видалив свою сторінку "Вконтакті". Крім того, додала, що хлопець весь час був вдома.

Бекмансуров не любив людей

Жінка вважає, що син був комунікабельним та легко знайомився з людьми. Також був дуже розумним та знав психологію. Попри це, мати зазначає й інше – що людей син таки не любив.

Можу сказати, що син завжди не любив людей. Спілкувався тільки з певним колом осіб, не любив гучні місця, любив більше спокій, тишу, побути один вдома, –

додала мати.

Спецодягу жінка не бачила. Вона сказала, що раніше син замовив військову каску зеленого кольору. Однак пояснив, що йому просто було цікаво. Влітку хлопець пофарбував її в чорний колір.

Стрілок часто хворів

Мати поділилась, що хлопець ріс неактивною дитиною, бо постійно хворів. Він мав астму.

У раньому віці освоїв комп'ютер. Спочатку вчив там абетку, а потім, приблизно з 7 років, почав грати в комп'ютерні ігри. Вони були на військову тематику.

Вчився в школі добре

За словами мами, успішність в навчанні була дуже хороша – без трійок.

"Навчання йому давалася легко, пам'ять у нього була відмінна. Я думаю, що це пов'язано з тим, що я з ним постійно займалася вдома, так як він не ходив до садочка", – каже жінка.

Однак у 5 – 6 класах син часто хворів. Через напади астми пропускав заняття. Відтак успішність у школі погіршилась. З того часу хлопець все частіше став грати у комп'ютерні ігри.

Батьки розлучились

Коли син закінчив другий клас, мати переїхала на постійне проживання до Пермі, бо там їй запропонували посаду головного бухгалтера. Розповіла, що згодом розлучилась з чоловіком.

Він (чоловік – 24 канал) не впорався з ситуацією, що у нас народилася хвора дитина. Він почав випивати, по кілька днів не ночувати вдома,

– продовжила мати.

Після від'їзду жінки син залишився жити в Глазові з бабусею. Коли хлопець закінчив 4 клас, мати забрала його до себе. Вони жили удвох.

Бекмансуров нещодавно розійшовся з дівчиною

Стрілок зустрічався з однокласницею. Вони вчилися разом до 9 класу.

"Наскільки я знаю, навесні 2021 вони розлучилися. З якої причини, не знаю", – додала мати.

Жінка згадала, що у сина була мрія стати військовим або працювати в поліції, але за станом здоров'я він би туди не пройшов. Тому вирішив вступати на юридичний факультет за спеціальністю "судова експертиза".

Хлопець мріяв купити рушницю

За словами жінки, хлопець протягом останніх трьох років не грав у комп'ютерні ігри. Він продав комп'ютера на запчастини, бо той зламався.

Мені здається, сина з дитинства цікавила тема зброї, він часто розмовляв на цю тему з батьком. Протягом останніх трьох років він часто став мені говорити, що, коли йому виповниться 18 років, він купить собі рушницю,

– зізналась жінка.

Вона наголосила, що була категорично проти цього. Однак батько спокійно реагував на ці слова. Він думав, що це нормально для чоловіка.

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