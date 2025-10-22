Было 9 ударов "Шахедами": в Запорожье во время атаки повреждена многоэтажка

Россия ударила по Запорожью ночью 22 октября. Известно, что поврежден многоэтажный дом.

Что известно о последствиях атаки на Запорожье ночью 22 октября?

Глава ОВА пишет, что на эту минуту пострадавших нет и продолжается ликвидация последствий.

В результате вражеской атаки есть повреждения многоэтажек в одном из районов города. Россияне нанесли предварительно 9 ударов "Шахедами" по территории областного центра. В одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов,

– говорится в его заметке.