22 жовтня, 02:56
Було 9 ударів "Шахедами": в Запоріжжі під час атаки пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалий

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку.
  • Атака була комбінованою, спочатку вдарили балістикою, а потім запустили "Шахеди".

Росія вдарила по Запоріжжю вночі 22 жовтня. Відомо, що пошкоджено багатоповерховий будинок і є постраждалий. Атака триває.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя вночі 22 жовтня?

Очільник ОВА пише, що триває ліквідація наслідків.

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів міста. Росіяни завдали попередньо 9 ударів "Шахедами" по території обласного центру. В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків, 
– мовиться в його дописі. 

О 2:48 Федоров написав, що все ж є постраждалий: "Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Триває ліквідація наслідків".

У ці хвилини росіяни продовжують пускати дрони на місто – їх від 2 до 5. О 2:52 пролунав новий сильний вибух.

До того він інформував, що окупанти вдарили по інфраструктурі, без указання деталей. 

Судячи з відео, яке офіційно оприлюднило ОВА, пожежа значна.

Дивіться офіційні кадри влучання по Запоріжжю 22 жовтня: горить будинок

Важливо, що ця атака була комбінованою. Спершу Росія обстріляла балістикою, а потім дуже швидко запустила "Шахеди". 

Федоров писав, що над двома районами Запоріжжя були по 4 БпЛА. Мова про Хортицький і Комунарівський.

Журналісти Суспільного показали фото ураженої багатоповерхівки

 

Пошкоджений будинок зблизька / Запорізька ОВА

 

Де ще була атака?

  • Росіяни атакували низку міст.
  • Наразі відомо, що в Ізмаїлі після ударів немає світла. Туди спрямували групи "Шахедів".
  • Вибухи чули і в Дніпрі, на Кам'янське летіли ракети.
  • У Києві вдарили по енергооб'єктах, горіли також авто на Печерську, адже уламки впали у дворі житлового будинку. Уламки впали і в Дніпровському районі, за іншою адресою там вибито вікна вибуховою хвилею.
  • Влада закликала не викладати фото уражень.
  • "По Києву та Кам'янському сумарно застосовано орієнтовано 15 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та KN-23. Детальніше буде у звіті ПС України", – пише телеграм-канал monitoringwar.  
  • Моніторингові спільноти попередили про можливі нові удари вночі 22 жовтня, зокрема по Києву.