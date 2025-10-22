Було 9 ударів "Шахедами": в Запоріжжі під час атаки пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалий
- У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку.
- Атака була комбінованою, спочатку вдарили балістикою, а потім запустили "Шахеди".
Росія вдарила по Запоріжжю вночі 22 жовтня. Відомо, що пошкоджено багатоповерховий будинок і є постраждалий. Атака триває.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.
Дивіться також В різних областях України тривога: яка загроза існує
Що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя вночі 22 жовтня?
Очільник ОВА пише, що триває ліквідація наслідків.
Внаслідок ворожої атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів міста. Росіяни завдали попередньо 9 ударів "Шахедами" по території обласного центру. В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків,
– мовиться в його дописі.
О 2:48 Федоров написав, що все ж є постраждалий: "Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Триває ліквідація наслідків".
У ці хвилини росіяни продовжують пускати дрони на місто – їх від 2 до 5. О 2:52 пролунав новий сильний вибух.
До того він інформував, що окупанти вдарили по інфраструктурі, без указання деталей.
Судячи з відео, яке офіційно оприлюднило ОВА, пожежа значна.
Дивіться офіційні кадри влучання по Запоріжжю 22 жовтня: горить будинок
Важливо, що ця атака була комбінованою. Спершу Росія обстріляла балістикою, а потім дуже швидко запустила "Шахеди".
Федоров писав, що над двома районами Запоріжжя були по 4 БпЛА. Мова про Хортицький і Комунарівський.
Журналісти Суспільного показали фото ураженої багатоповерхівки
Пошкоджений будинок зблизька / Запорізька ОВА
Читайте наш телеграм-канал, де ми оперативно пишемо про наслідки обстрілів України.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Де ще була атака?
- Росіяни атакували низку міст.
- Наразі відомо, що в Ізмаїлі після ударів немає світла. Туди спрямували групи "Шахедів".
- Вибухи чули і в Дніпрі, на Кам'янське летіли ракети.
- У Києві вдарили по енергооб'єктах, горіли також авто на Печерську, адже уламки впали у дворі житлового будинку. Уламки впали і в Дніпровському районі, за іншою адресою там вибито вікна вибуховою хвилею.
- Влада закликала не викладати фото уражень.
- "По Києву та Кам'янському сумарно застосовано орієнтовано 15 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та KN-23. Детальніше буде у звіті ПС України", – пише телеграм-канал monitoringwar.
- Моніторингові спільноти попередили про можливі нові удари вночі 22 жовтня, зокрема по Києву.