Было острое ощущение внутри, что нужно идти на войну, – искренний разговор с морским пехотинцем

Роман Борщ – пластун и журналист. Волонтерить и помогать армии начал еще с колледжа. Сейчас он – морской пехотинец запаса, который побывал по ту сторону видеокамеры и микрофона, потому что понял, что одной гуманитарной помощи для армии мало.

В конце января 2021 года Роман уволился со службы. Пошел на фронт, когда ему было всего 22 года, в 2018-м. Последние два года служил в штабе. Сейчас вспоминает те времена с особой ностальгической ноткой. "Наверное, из-за того, что ты попадаешь в особую среду. У людей там возникает особая эмоциональная связь", – объяснил он.

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Впрочем, оправдывается: "Чем больше прошло времени, с тех пор как уволился, я все меньше чувствую причастность к этому. Потому что война еще не закончилась, а люди остаются и продолжают служить. Поэтому мне кажется, что они имеют большее моральное право рассказывать о войне, чем я, который отслужил 3 года и уволился".



Награждение памятным отличием Командующего морской пехоты ВМС ВСУ / Фото Zalevskiy Victor

Испытывал острую потребность пойти на войну

Когда начинался Майдан в 2014 году, Роман учился в Тернопольском техническом колледже. Позже стал главой студсовета. Тогда началась АТО. Уже со студентами ездил в Киев и приобщался к помощи армии как волонтер, собирал деньги. Затем работал журналистом – сначала в Тернополе, а впоследствии и в Киеве.

Продолжал волонтерить, но чувствовался тот незакрытый гештальт. Чувствовалось, что нужно сделать что-то большее,

– вспомнил Роман.

Это понял после одной из поездок, будучи еще журналистом. Тогда с делегацией евродепутатов ездил по прифронтовым городам снимать последствия обстрелов. Это было летом 2017 года.

Тогда так остро почувствовалось, что нужно быть здесь, но не в роли журналиста,

– подчеркнул он.

Ушло несколько месяцев, чтобы позакрывать все дела и пойти служить.



Борщ на учениях "Си-Бриз – 2019" / Фото Zalevskiy Victor

Можешь очертить какую-то одну цель, ради чего ты шел на войну?

Несмотря на то, что у меня достаточно патриотические убеждения, свою роль сыграла принадлежность к "Пласту" (национальная скаутская организация Украины – 24 канал). С юношеского возраста воспитание шло на патриотических, украинских примерах.

Понял, что то, о чем мы слушали песни и читали книжки, – произошло на самом деле. Здесь было какое-то осознание внутреннее. Я об этом детям читал, проводил занятия, ездили на тренировки в лагеря. И вот это все произошло в реальной жизни. Было какое-то такое острое ощущение внутри, что это надо сделать.

Труднее всего было получать известия о погибших

Когда тебе было труднее всего? Какой-то переломный момент и чем это закончилось?

В целом неприятные моменты были во время второй ротации, когда я уже был в составе штаба. Часть боевых подразделений выполняли непосредственные задания и получали сообщения о том, что у нас есть убитые...

Это тяжелое чувство, особенно, когда ты знал человека и осознавал, что ничего с этим сделать не можешь.

Особенно сейчас, когда я уже уволился и вижу сообщение о том, что батальон уже находится в ротации и был один погибший, он возил продукты машиной. В него попали. Я этого человека оформлял на службу, я его помню... Это самые банальные, но грустные, тяжелые моменты.

О том, кого оставил дома, и первом переломном моменте

Кого ты оставил дома, когда уходил на войну, и что потерял? Тебя кто-то ждал же: родители, друзья, девушка, работа.

Тогда оставил прежде всего родителей, брата, которые были дома, которые долго и ласково свыкались с той мыслью, что я пойду служить.

Конечно, была девушка, с которой мы начали встречаться буквально за два месяца до того, как я пошел служить. Я ее сразу предупредил, что принял такое решение. И мы решили несмотря ни на что продолжать свои отношения. Сейчас она моя жена, то есть все сложилось хорошо. Я ей благодарен за терпение и поддержку, когда она ждала в Киеве, а я был в Мариуполе.



Роман начал встречаться с девушкой за 2 месяца до службы / Фото из фейсбука бойца

Конечно, работа. Но это так. В армии была смена всех моделей поведения, отношений в целом.

Когда ты попадаешь в армию, особенно в учебный центр, когда на несколько лет моложе тебя ребята что-то там на тебя кричат, рассказывают, что ты должен делать, хотя в гражданской жизни ты был довольно успешным человеком, – это был немного переломный момент.

С другой стороны, когда возвращаешься из армии в гражданскую жизнь, было где-то такое же ощущение.

Что я потерял? Я бы не сказал, что я что-то потерял. Разлукой это тоже нельзя назвать. Даже откуда-то из окопа можно позвонить маме или девушке. Тяжело только осознавать то, что за тебя переживают родители, девушка, друзья, знакомые.

Попал под обстрел, пока была очередь идти в душ

Можешь вспомнить свой самый первый день, когда собрал вещи, тебя отправили на поезд и ты приехал на Восток? Что тогда почувствовал?

Сначала я приехал в Николаев в учебный центр. Там мы месяц учились осваивать военное дело. Потом случайно меня распределили не в 503-й, а в 501-й батальон. Пока решался вопрос с переводом, я был там.

Затем было 13 мая 2018 года. Мы сели с товарищем в машину, погрузили вещи и поехали в Мариуполь. Тогда наша рота была в поселке Водяное. Помню тот вечер, когда нам сказали переночевать. Я позвонил домой рассказать, что уже на новом месте. И тогда было слышно, как артиллерия работает.

Тогда и пришло осознание, что ты здесь для того, для чего сперва и шел. Будешь воевать.

Самое первое осознание того, что ты здесь, пришло на третий день. Тогда было мое первое дежурство в 6 утра. Мы с товарищем стояли в окопах, в 600 метрах от сепаратистов. Было относительно спокойно. Где-то там простреливали "зеленку" – территорию между нашими посадками.

А потом, когда солнце всходило, когда очень плохо видно их рубеж, они начинают работать – либо артиллерией, либо минометами. Начали обстреливать наши позиции из двух сел. Таким было первое боевое дежурство.

Уже после того осознаешь, что от тебя ничего не зависит. Вот все, ты никуда не денешься.



Роман Борщ / Фото из собственного архива

Сразу после окончания наряда была очередь нашей позиции идти в душ, принимать полевую баньку в Водяном. Мы, уходя со своих позиций, попали под стрелковый обстрел, легли на землю. Подождали, пока они перестреляются, и пошли дальше.

Понимал, что что-то может произойти, не повезет, когда ты банально идешь мыться. Такие вещи вначале немного переворачивают твое представление о жизни.

Проведя там несколько месяцев, привыкаешь. Инстинкт самосохранения притупляется. Потом было легче, не было страха, ты просто делаешь свою работу.

Посттравматический опыт

После этого стрессово возвращаться в обычную среду, но у меня адаптация прошла достаточно безболезненно. Знаю, что есть люди, которые в силу своего опыта и всего пережитого, очень тяжело возвращаются к нормальной жизни.

Но, понимая свое состояние сейчас, вспоминая все, понимаю, что посттравматический опыт был. Он проявлялся не в агрессивных формах. Было скорее какое-то обостренное чувство справедливости. Порой где-то очень остро мог реагировать на какие-то мелочи.

Например?

Вот ты идешь, а там "лупашит" музыка российских исполнителей. В Тернополе. На всю площадь. И ты думаешь, что это такое? Ты против этого воюешь, рискуешь жизнью, а всем все равно.

Впрочем, война помогла и найти друзей

Война, несмотря на боль и страх, дает много. Например, друзей. У тебя есть друзья, с которыми ты служил и вы до сих пор общаетесь?

Мы время от времени можем где-то списываться, сейчас активнее общаюсь с теми, с кем последние 2 года служил в штабе. Есть несколько человек, с которыми мы непосредственно воевали. Есть у меня хороший друг, с которым снимали квартиру.

Эта дружба очень крепкая. Часто гражданская дружба – другая. На войне все совсем иначе. Там у тебя нет выбора, особенно если ты с человеком живешь в блиндаже, ты никуда отсюда не денешься.

Приходится делить совместный быт. Поскольку это еще и стрессовая ситуация, там люди показывают себя настоящими, хотят они этого или нет. Такие обстоятельства.



Роман говорит, что на войне люди показывают себя настоящими / Фото Zalevskiy Victor

И уже после того, когда вы переходите в более-менее нормальные условия, то понимаете, что вас что-то уже связывает. Из-за этого эта дружба крепкая, ценная. Прекрасные люди мне встречались.

Когда я приезжал по работе в Мариуполь, зашел в гости в часть – такое впечатление, что домой вернулся.

Вернулся, чтобы создать семью

Как ты себя чувствовал, когда написал заявление на увольнение, и что почувствовал, когда вернулся домой после того, как истек срок?

Это было раньше принятое, взвешенное решение, что будет только один контракт и все. Большую роль в этом сыграла семья. Уже в конце контракта я женился. Разумнее тогда было принять решение вернуться в Киев на свою основную работу.

Конечно, каждый военный, когда пишет заявление на увольнение, испытывает определенные возвышенные эмоции, потому что ты об этом думаешь чуть ли не с первых месяцев службы.

Но потом, когда возвращаешься, то понимаешь, что у тебя была твоя условная рутина – первые 3 года жил по распорядку, привык к определенной модели отношений. Служба циклична. И уже потом понимаешь, что этого всего не будет, ты принадлежишь сам себе, и становится немного страшно, даже дискомфортно возвращаться в гражданскую жизнь. Но у меня были уже свои планы. Есть семья, как-никак.



Роман Борщ с женой / Фото из фейсбука Борща

Скучаю по армии, но все равно понимаю, что при необходимости (поскольку я резервист) пойду куда надо будет. Это морально правильно, и по закону так должно быть.

Стереотипы о военной службе разрушила морская пехота

Морские пехотинцы – это такие себе украинские коммандос, их еще называют военной элитой. Почему именно морская пехота?

Я еще журналистом узнал об отдельных частях, знал отдельных людей. Но как-то буквально за день – два до увольнения с работы, один из наших военкоров посоветовал две части, между которыми можно выбрать, потому что там есть хорошие люди, хорошая подготовка.

Так что если уж идти и 3 своих года посвящать чему-то, то лучше это сделать в более качественной среде. Хотя я никак не умаляю роль других воинских частей. Но для себя я выбрал морскую пехоту.

Мне посоветовали 503 батальон. Наш командир – Вадим Сухаревский – это легендарный военный. Он – первый, кто дал приказ открыть огонь по российским наемникам еще в 2014 году, несмотря на приказ не стрелять. Это волевой, хороший и адекватный командир. Мне очень повезло.



Вадим Сухаревский / Фото People's Project

Несмотря на то, что есть какие-то заключенные стереотипы о военной службе, в 503 батальоне было все очень адекватно. Я не буду говорить о других частях, потому что я там не служил.

Ожидания превысили реальность

Какими были ожидания о ситуации на фронте и какой была реальность? Чем она отличалась?

На самом деле реальность превысила ожидания в положительном смысле. Это, наверное, из-за подразделения, в которое я попал. Поскольку есть определенные стереотипы об армии, мол, нет обеспечения, все воруют, плохо кормят, все бедные, голые и босые.

Но на самом деле, попав туда, понимаешь, что все необходимое тебе выдали, деньги платят, кушать есть что. Сейчас понимаю, что это очень зависит от руководства на местах. Очень многие стереотипы разрушились.

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Несмотря на войну, были и приятные моменты

Думаю, что в армии, как и в жизни, есть хорошие моменты, есть и плохие. Расскажи о своем самом теплом воспоминании из армии, когда понял, что все может скоро закончиться.

Было много и радостных, и грустных. Есть одно из таких эмоциональных воспоминаний. Это было 22 октября 2018 года, когда батальон выходил из ротации и возвращался в пункт постоянной дислокации, в Мариуполь. Это был час 11 – 12, я собрал вещи, вышел, сел в машину сзади (она была без крытого верха). Мы тронулись.

Тогда понял, что полгода, каждый день, каждую секунду могло что-то произойти. Ты возвращаешься с войны. Ты жив. Этот момент очень запомнился.

В целом, несмотря ни на что, у меня очень позитивные воспоминания об армии, о людях, с которыми я служил.

Какова цена твоего мирного неба?

Не стоит забывать, что война продолжается, мы продолжаем воевать 8-й год. Частично теряется понимание ценности той спокойной жизни. Я это сам по себе начинаю чувствовать, находясь уже полгода здесь.

Цена этого – прежде всего жизнь и здоровье людей, которые пошли воевать.

Это то время, которое люди, будучи успешными на своих должностях, имея семью, детей, родителей, – оставляют, ставят на паузу и идут воевать.

Это твой характер, твои нервы, общее мировосприятие, которое меняется, ментальное здоровье.