Подразделения Сил спецопераций вместе с другими составляющими Сил обороны ударили по Сызранскому НПЗ в России. Также поражен пункт управления противника на ВОТ Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что известно о поражении объектов россиян?

В ночь на 15 августа подразделения ССО ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов оккупантов.

Так, были поражены Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Это предприятие является одним из крупнейших в системе "Роснефти".

Указывается, что этот завод врага производит широкий спектр горючего, среди прочего – авиационный керосин. Предприятие участвует в обеспечении российской армии.

Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы,

– сообщили в Генштабе.

Кроме этого, поражен и пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии противника в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Цель поражена. Результаты поражения уточняются,

– сообщают военные.

Они отметили, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и заставить Кремль прекратить вооруженную агрессию против Украины.

К слову, 14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение морского порта "Оля" в Астраханской области России.