Підрозділи Сил спецоперацій разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по Сизранському НПЗ у Росії. Також уражено пункт управління противника на ТОТ Донеччини.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про ураження обʼєктів росіян?

В рамках зниження наступального потенціалу противника, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора.